Tres heridos, uno de ellos excarcerado, tras una colisión múltiple en Tomiño (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un accidente de tráfico registrado en la mañana de este martes en el municipio pontevedrés de Tomiño ha dejado a tres personas heridas, una de las cuales tuvo que ser liberada del interior de su vehículo por los servicios de emergencia.

Según ha informado el 112 Galicia, el suceso tuvo lugar poco después de las 8.15 horas en el punto kilométrico 68 de la carretera PO-552. La alerta inicial, dada por varios particulares, indicaba una colisión entre dos turismos que dejó a uno de los ocupantes atrapado. Posteriormente, un tercer vehículo impactó contra uno de los coches accidentados.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos del Baixo Miño y del GES de A Guarda, quienes procedieron a la excarceración de uno de los conductores. El operativo también contó con la intervención del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil y Protección Civil de Tomiño.