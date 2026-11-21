Cecilia Díaz Betz, directora de 'Hoxe e o resto do mundo', en la 64ª edición del Festival Internacional de Cine de Xixón.

Cecilia Díaz Betz, directora de 'Hoxe e o resto do mundo', en la 64ª edición del Festival Internacional de Cine de Xixón. - MATRIUSKA PRODUCCIONES

'Hoxe e o resto do mundo', un documental sobre Isaac Díaz Pardo y Carmen 'Mimina' Arias de Castro, se alza con el Gran Premio del Público

OVIEDO / SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tres producciones gallegas -un documental sobre Isaac Díaz Pardo y Carmen 'Mimina' Arias de Castro, una película ambientada en la huelga indefinida de los astilleros vigueses y un cortometraje que persigue a la niebla- forman parte del palmarés de la 64ª edición del Festival Internacional de Cine de Xixón (FICX), que ha concluido este sábado.

Entre ellas, el Gran Premio del Público y el Premio Europa Film Festivals - Europa Joven ha recaído en 'Hoxe e o resto do mundo', el primer largometraje documental de Cecilia Díaz Betz. Este doble reconocimiento llega tras su estreno mundial en la sección Esbilla del certamen asturiano.

Producida por Matriuska Producciones, la película se acerca a la historia de Isaac Díaz Pardo y Carmen 'Mimina' Arias de Castro, fundadores del Laboratorio de Formas de Galicia (Sargadelos). A través de la mirada de su nieta, Cecilia Díaz Betz, reconstruye su recorrido vital y artístico entre Galicia y el exilio, a partir de un amplio archivo familiar, histórico y audiovisual. "Es un viaje por la memoria, el arte, el diseño y el pensamiento humanista", describe la productora.

Tras su estreno en Xixón, el documental pasó también por Cineuropa, en Santiago de Compostela, y el Festival RIZOMA, en Madrid. Antes de su llegada a las salas, la película tendrá su estreno comercial el jueves 3 de diciembre en Cines Cantones, en A Coruña. A este pase le seguirán varios especiales en Galicia: los días 4, 5, 6 y 7 de diciembre en Cines Viveiro y el 5 de diciembre en NUMAX, en Santiago.

'ANXO' Y 'ERA DOMINGO'

A su vez, los vigueses David Hernández y Alex Penabade han recibido el premio que otorga la Asociación de Montadores Audiovisuales de España (AMAE) al mejor montaje de película española por 'Anxo', ambientada en la huelga indefinida convocada por los astilleros de la ría de Vigo por la mejora de sus condiciones laborales.

Por último, el cortometraje 'Era domingo', dirigida por el redondelano Ángel Filgueira y la viguesa Raquel Álvarez, ha sido reconocida con el Premio Distribución Festhome. Esta pieza parte de reuniones que los cineastas tienen cada domingo para perseguir y filmar la niebla en distintos rincones de Galicia. El jurado ha reconocido su "frescura", su "verdad" y su "visión intimista" del territorio y el paisaje.

PALMARÉS COMPLETO

La producción danesa 'La invitada' ('The Guest'), dirigida por Mads Mengel, ha ganado el Premio al Mejor Largometraje de la Sección Oficial - Competición Internacional. A su vez, el jurado internacional de esta sección, formado por Sonora Broka, Álvaro Gago, Olmo Omerzu, Nadine Rothschild y Bárbara Santa-Cruz, también ha otorgado el Premio a la Mejor Dirección a Félix De Givry por 'Adieu monde cruel' (Francia, Bélgica, 2026).

Asimismo, ha concedido los premios 'AISGE' a la Mejor Actriz a Yuki Katayama por 'Fujiko' (Japón, 2026) y al Mejor Actor a Anthony Boyle por 'Veo caer edificios como rayos' ('I See Buildings Fall Like Lightning', Reino Unido, 2026).

En la Sección Oficial - Competición Retueyos, el jurado FIPRESCI (Johannes Hagman, Esteve Soler Miralles y Veronika Zakonjsek) ha distinguido con el Premio al Mejor Largometraje a 'Meanwhile in Namibia', de Jonas Spriestersbach (Alemania, Namibia, 2026), por su "enfoque discreto, no didáctico y, en ocasiones humorístico, de un tema delicado".

El Premio Especial del Jurado ha recaído en Katharina Rivilis por 'I'll Be Gone in June' (Alemania, Suiza, Estados Unidos, 2026), de la que ha valorado su "dirección intimista y su atmósfera poética".

Por su parte, el jurado internacional de la Competición FICX Premiere (Ana Catalá, Miquel Escudero Diéguez y Fabiola Velázquez) ha concedido el Premio al Mejor Largometraje a 'Conrad & Crab - Idiotic Gems', de Claude Schmitz (Bélgica, Francia, 2026), y el Premio a la Contribución Artística a 'Journal du futur', de Agathe Bonitzer (Francia, 2026).

CINE ESPAÑOL Y ASTURIANO

El jurado de Cine Español (Nerea Barros, Pilar Monsell y José Manuel Zamora García) ha otorgado el Premio al Mejor Largometraje Español y el Premio 'RC Service' al Director de la Mejor Película Española a 'La noche de la infancia', de Xisi Sofia Ye Chen (España, Francia, 2026).

El Premio 'DAMA' al Mejor Guion ha sido para Pauline Julier y Nicolas Chapoulier por 'Les Indes' (Suiza, España, 2026), y el Premio 'AMAE' al Mejor Montaje para David Hernández y Alex Penabade por 'Anxo' (España, 2026).

En la Competición La Noche del Corto Español, el jurado formado por Gabriel Doménech González, Beatriz Hernández e Inés G. Aparicio ha premiado como Mejor Cortometraje a 'Con Café (Cuentos con la C)', de María Manero Muro (España, 2026), y ha otorgado el Premio Distribución 'Festhome' a 'Era domingo', de Raquel Álvarez y Ángel Filgueira (España, 2026).

Respecto al cine asturiano, el jurado compuesto por Ana Suárez, Karina Moscol y Azahara Cañedo Ramos ha concedido el Premio RTPA al Mejor Largometraje Asturiano a 'Ramón el Inuit', de Álex Galán (España, 2026), y el Premiu RTPA de la Competición Asturies al Meyor Curtiumetraxe a 'Lo que fuiste', de Iván Ladeiras (España, 2026).

También ha otorgado una mención especial a 'CALM, el último cuento de Horacio Quiroga', de María Ruisánchez y Álvaro León (España, Argentina, México, 2026).

Además, Laboral Cinemateca ha entregado el premio de distribución 'Laboral Cinemateca Cortos' a 'Baxo Tierra', de Silvia Alonso (España, 2026), y el jurado del Premio Nuevos/as Realizadores/as del Principado de Asturias ha distinguido el proyecto 'Fame', de Rodrigo Agüeria.