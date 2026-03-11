Las tres universidades gallegas piden al alumnado en Turquía que estén inscritos en la embajada para ser "localizables"

Puerta del Consulado de España en Estambul. - CREATIVE COMMONS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las tres universidades (A Coruña, Santiago de Compostela y Vigo) han urgido al alumnado del programa Erasmus+ en Turquía, la única zona afectada por la guerra de Irán donde hay estudiantes gallegos, que se inscriban en las embajadas o consulados correspondientes para "estar localizables".

El recordatorio ha sido enviado después de una comunicación del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), adscrito al Ministerio. La UVigo y la UDC han confirmado este miércoles a Europa Press que la información ya conocida sobre la USC es aplicable también a sus casos.

Concretamente, Vigo cuenta con 10 alumnos en Turquía, repartidos entre Ankara y Estambul; y A Coruña ratifica que, entre los países afectados por la guerra, solo tiene movilidades allí y cuenta con otra solicitud de una alumna para pasar el curso que viene en Estambul.

"Siempre recomendamos la inscripción de nuestros estudiantes en el Registro de Viajeros del Ministerio de Asuntos Exteriores", añaden las fuentes de la UDC.

DERRIBO DE UN MÍSIL

Todo ello después de que el Ministerio de Defensa de Turquía anunciase este lunes que baterías antiaéreas de la OTAN habían neutralizado otro misil lanzado desde Irán que atravesaba el espacio aéreo turco, el segundo incidente de este tipo en menos de una semana.

En un mensaje de aviso, ante el segundo incidente de este tipo desde el inicio de las represalias de Irán por la ofensiva a gran escala de Estados Unidos e Israel, Ankara insistió en que "se tomarán todas las medidas necesarias de forma decidida y sin vacilaciones contra cualquier amenaza dirigida al territorio y al espacio aéreo" del país.