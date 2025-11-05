El TSXG desestima el recurso del condenado a 9 años y medio de cárcel por acuchillar a su pareja en Santiago

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso presentado por el hombre condenado a nueve años y medio de cárcel por acuchillar a su pareja el día 13 de diciembre de 2023 en el barrio compostelano de Concheiros.

En una sentencia con fecha del 4 de noviembre y de la que ha informado este miércoles el TSXG, el alto tribunal gallego desestima el recurso presentado por el hombre contra el fallo dictado por la Audiencia Provincial de A Coruña, que condenó al hombre a 9 años y seis meses de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa y le impuso la prohibición de comunicarse con la víctima y sus tres hijos durante un periodo de 19 años.

Conforme recuerda la sentencia, los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 13 de diciembre de 2023 en el barrio compostelano de Concheiros. Allí, el condenado, un hombre de nacionalidad extranjera, atacó en su domicilio a la mujer con un cuchillo.

La víctima huyó por la ventana de la vivienda, en la que también estaban sus tres hijos, y fue socorrida en la calle por un transeúnte.

Contra el fallo cabe recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.