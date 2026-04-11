El TSXG estima una denuncia del Ayuntamiento de Becerrá y emplaza a la Diputación de Lugo a abrir la residencia

LUGO, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha estimado íntegramente una denuncia del Ayuntamiento de Becerreá que achaca a la Diputación de Lugo el incumplimiento de un convenio para la construcción y gestión de un centro de día y una residencia de mayores debido a que, según exponía, pese a que las obras se terminaron en marzo del 2022, no se puso en marcha antes de la fecha límite pactada, que era diciembre del 2023.

En concreto, en una sentencia con fecha del pasado 30 de marzo y contra la que cabe recurso de casación, el alto tribunal gallego estima íntegramente la denuncia y "declara la inactividad" de la institución provincial en el cumplimiento de la apertura y puesta en funcionamiento de la residencia y el centro de día de esta localidad de la que es alcalde el exsocialista Manuel Martínez.

Al respecto, en un comunicado remitido a los medios, la Diputación de Lugo reafirma su compromiso con la apertura de la residencia y manifiesta, al mismo tiempo, su respecto a la sentencia.

No obstante, la institución provincial subraya que el fallo judicial no introduce ninguna novedad sobre el trabajo que ya desarrolla y adjunta un documento con 77 puntos en el que narra paso todos los trámites dados desde el 2013 hasta la actualidad.

Así, la Diputación indica que "todos los trámites administrativos, incluida la licitación del centro, estaban iniciados con anterioridad y continua avanzado con rigor, responsabilidad y pleno respecto a la legalidad vigente, acorde con la complejidad de un proyecto que será el mayor de la red provincial y que requiere una tramitación a la altura de su envergadura".

De este modo, insiste en que la sentencia no descubre nada que no se estuviese haciendo ya y recuerda que el pleno de julio de 2025 aprobó toda la documentación necesaria para licitar la gestión del centro. Además, apunta que el 26 de marzo, cuatro días antes del fallo, se dictó providencia de inicio del expediente de contratación.

"La diputación no necesita una sentencia que obligue a abrir la residencia, porque la institución provincial lleva años trabajando para eso", subraya para incidir en que la documentación evidencia los más de 75 trámites realizados.

Además, apunta que el centro de Becerreá, con 96 plazas residenciales y 40 de centro de día, será el mayor Centro de Atención a Mayores de toda la red provincial, triplicando la capacidad de los centros existentes.

Por ello, señala que una infraestructura de estas características no se puede gestionar como una pequeña residencia, sino que estudios recomendaron tramitar una concesión de servicios públicos con informes obligatorios de organismos estatales y autonómicos, "trámites que llevan tiempo y no se pueden saltar".

Por último, entre otras cuestiones, subraya su compromiso "inequívoco" con la apertura.