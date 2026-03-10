TSXG ratifica 3 años de cárcel para un acusado de guardar droga en la funda de los triángulos de señalización de averías

Archivo - Audiencia Provincial de Ourense - EUROPA PRESS - Archivo

OURENSE, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la pena de tres años de cárcel para un hombre condenado por un delito contra la salud pública, tras haber guardado droga en la funda de los triángulos de señalización de averías.

En concreto, el alto tribunal gallego ha desestimado el recurso de apelación presentado por la defensa del condenado contra la resolución de la Audiencia Provincial de Ourense que lo condenaba a tres años de prisión; el pago de una multa de 7.214,72 euros, y 90 días de arresto sustitutorio en caso de impago, y el abono de la mitad de las costas procesales.

Según se recoge en la sentencia, el magistrado ha considerado "suficientes" y "probados" los hechos enjuiciados, así como la prueba practicada en juicio y en instancia, a través de los elementos examinados y la declaración de testigos.

En esta línea, el alto tribunal de Galicia ha sostenido que dichas cuestiones permiten entender como "destruida la presunción de inocencia", en base a la "apreciación del tribunal sentenciador", mediante un juicio "lógico, coherente y razonable".

LOS HECHOS

Alrededor de las 21.45 horas del 12 de septiembre de 2024, el acusado --con antecedentes penales no computables-- se encontraba conduciendo por la carretera N-532, cuando agentes de la Guardia Civil le dieron el alto, tras diversas vigilancias.

La Comandancia procedió, entonces, a la indentificación del inculpado y a realizar un registro exhaustivo del vehículo, durante el cual encontraron dos envoltorios de plástico dentro de la funda del triángulo de señalización de averías, que se encontraba en la parte trasera del vehículo.

En concreto, una de las bolsas contenía 93 pastillas de metanfetamina, y el segundo una sustancia harinosa que dio positivo en anfetamina, comúnmente denominada 'Speed'. Todas ellas, sustancias que el acusado poseía para su posterior venta a terceros.

Los análisis de la droga hallada en el interior del vehículo señalaron la existencia de 93 comprimidos de MDMA y un envoltorio de Anfetamina, cuyo valor total en el mercado ilícito es de 3.607,36 euros.

Asimismo, tras efectuar un registro en la vivienda del condenado, se encontraron dentro del horno de la cocina una bolsa de plástico que contenía otra sustancia blanquecina envasada al vacío, sin detectar en ella ninguna sustancia sometida a fiscalización, pero sí adulterada con 107,3 gramos de cafeína.