El TSXG valida la suspensión cautelar de un parque eólico en Ourense que la antigua Sala acordó en noviembre de 2024

Imagen del Parque Natural do Invernadoiro, uno de los espacios de los que Adega advierte que podría quedar dañado con la instalación del parque eólico impulsado por Iberdrola. - ADEGA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) mantiene la suspensión cautelar del parque Fial das Corzas, impulsado por Iberdrola, que ya había sido acordada en noviembre de 2024, cuando los magistrados Luís Villares y Dolores López todavían formaban parte del tribunal encargado de estos asuntos.

La decisión de este auto, con fecha del 14 de julio de 2026, supone la segunda suspensión de un parque tras los cambios en su composición. Los magistrados han admitido el recurso presentado por la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega) al encontrar indicios de que su construcción "puede menoscabar el medio ambiente".

En la nueva resolución, la Sala concluye que, del informe pericial facilitado por la entidad ecologista, se infieren "indicios racionales" que les lleva a considerar que la construcción del parque puede causar, principalmente, un "impacto directo sobre la avifauna amenazada y la perturbación de la Red Natura 2000".

Los magistrados recuerdan que para solicitar la suspensión cautelar es suficiente la existencia de "indicios o simples hipótesis razonables de daño irreparable o de díficil reparación" y, además, se amparan en la "coherencia procesal", aludiendo a que la resolución administrativa en cuestión ya se haya suspendida por otra pieza de medidas cautelares, que también afectaba a los parques Penas Boas y Orballeira.

Respecto a la declaración de impacto ambiental (DIA) y las medidas de reparación recogidas en ella, los magistrados insisten en que la "reversibilidad" del daño ambiental "no puede subordinarse a meras expectativas teóricas de reparación futura cuando lo que se ventila es la degradación irreversible de recursos naturales".

De esta forma, se han encontrado con que los informes internos incluidos en el "extenso" expediente administrativo "no logran neutralizar la incertidumbre sobre el posible daño ambiental". "Con este escenario de informes técnicos contradictorios, el principio de precaución de raigambre comunitaria impone priorizar la salvaguarda provisional del sustrato ecológico persistente", sostienen.

A este auto cabe interponer recurso de reposición en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente a su notificación, que ha sido realizada a todas las partes implicadas.

VALORACIÓN DE ADEGA

A raíz de este nuevo auto, Adega ha alertado de que este parque, proyectado "a pocos metros" del Macizo Central, ocho molinos de 180 metros de altura impactarían "de forma muy significativa" sobre el Parque Natural do Invernadoiro y sobre tres zonas de especial conservación: el propio Macizo Central, el Bidueiral de Montederramo y el río Támega, según ha ejemplificado.

En su informe, la entidad ambientalista identificó "indicios de importantes afecciones" sobre la avifauna y la Red Natura 2000 y advirtió de que la proximidad de las infraestructuras a los espacios mencionados "alteraría los corredores ecológicos y las áreas esenciales de campeo, alimentación y reproducción de estas especies".