Tui y Salvaterra se suman a Ribadavia y A Peroxa como puntos en nivel rojo por la crecida de los ríos

Archivo - Desbordamiento del río Miño (archivo) - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La crecida de los ríos se mantiene en Galicia tras las precipitaciones de las últimas horas y, en la demarcación de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS), ya son cuatro los puntos que han alcanzado el nivel rojo: A Peroxa y Salvaterra (río Miño), Ribadavia (río Avia-Miño) y Tui (río Louro).

Según los datos actualizados por la CHMS en la mañana de este viernes, el punto de control del Miño en A Peroxa (Ourense) registra una altura de 7,35 metros, aunque la tendencia es que vaya decreciendo. En el caso de Salvaterra (Pontevedra), el punto de control marca una altura de 10,19 metros, también con tendencia a la baja.

En Ribadavia (Ourense), el río Avia ha alcanzado los 4,63 metros en la confluencia con el Miño (con tendencia a bajar en las próximas horas), y en Tui (Pontevedra), el río Louro ha llegado a 2,46 metros (con tendencia a mantenerse sin cambios).

Por otra parte, se mantienen en nivel naranja una decena de puntos de control, como los situados en Ribadavia (río Avia), Baños de Molgas y Arnoia (río Arnoia), Bande y Xinzo (río Limia), Ourense y Lugo (río Miño), Barco de Valdeorras (río Sil) y Salvaterra (río Tea).

En el caso de los embalses, son varios los que están a más del 90% de su capacidad: Os Peares-Carballedo, Belesar-O Saviñao, Montefurado-Quiroga, Santo Estevo-Nogueira de Ramuín, Peñarrubia-Rubiá, Sequeiros-Ribas de Sil, o San Pedro-Pantón, entre otros.

Además, están desaguando varias presas: San Martiño-Quiroga (780,99 metros cúbicos por segundo), Os Peares (167,22 metros cúbicos), Bao-O Bolo (110,73 metros cúbicos) o Velle-Ourense (2.267,73 metros cúbicos por segundo).

PLAN INUNGAL

Por su parte, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior mantiene activo el Plan Inungal en fase de pre-emergencia, con más de una veintena de ríos en seguimiento en toda Galicia.

Se trata de los ríos Mero (Cambre), Xubia (Ferrol), Sar (Ames), Barcés (Abegondo), Grande (Vimianzo), Tambre (Oroso y Trazo), Mandeo (Coirós y Betanzos), Miño (A Pobra do Caramiñal) y Cabeiro-Tambre (Oroso), en la provincia de A Coruña.

En la provincia de Pontevedra, están bajo vigilancia Lérez (Pontevedra), Louro (Tui), Tea (Salvaterra de Miño), Gallo Umia (Cuntis), Verdugo (Pontecaldelas), y Cabeiro (Redondela); en la de Ourense, el Miño (A Peroxa, Ourense y Salvaterra), Avia (Ribadavia) Arnoia (Baños de Molgas y Arnoia), Limia (Bande), Limia (Xinzo de Limia), Sil (O Barco de Valdeorras), y Támega (Castrelo do Val y Oímbra); y en la provincia de Lugo, el río Miño.