La UDC apela a avanzar en el proceso tras el respaldo de la USC a la descentralización de Medicina

A CORUÑA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidade da Coruña (UDC) ha apelado a avanzar en el proceso de descentralización de Medicina tras el respaldo de la Universidade de Santiago de Compostela (USC).

En un comunicado, considera positiva la adhesión de la USC al acuerdo de descentralización del grado de Medicina en los términos establecidos en el documento aprobado el pasado mes de noviembre por el Consello de Docencia Clínica de Galicia y por el Consello de Gobierno de la UDC.

"Un documento que, como venimos incidiendo desde entonces, fue muy dialogado, acercando posturas diferentes de modo que permitiera aplicar la descentralización de Medicina aprovechando todos los recursos del sistema sanitario y universitario gallego".

"Dicho esto, y con respeto a la comisión de seguimiento, esta tiene estipuladas unas funciones, entre las que estará la evaluación de la ejecución del convenio, tal y como contempla el propio acuerdo, y la propuesta de fórmulas organizativas que permitan el desarrollo real de la descentralización".

"Así se podrán abordar aspectos como los criterios para la distribución del alumnado en las diferentes unidades docentes, la necesidad de recursos, pero no tiene establecidas competencias para aplicar modificaciones sustanciales del texto del convenio, como podrían ser los porcentajes de profesorado o la autonomía de las unidades docentes, entre otros aspectos".

"El compromiso de la UDC con el sistema gallego de enseñanza superior en este proceso fue inequívoco, esperamos seguir avanzando, al tiempo que velaremos por su cumplimiento en los términos acordados", apostilla.