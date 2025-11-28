La UDC impulsará su grado de Medicina en A Coruña: Da por roto el acuerdo de descentralización al no ratificarlo la USC

Foto de archivo - JAÉN MERECE MÁS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidade de A Coruña (UDC) ha emitido un comunicado este viernes en el que avanza que "dará continuidad" a los trabajos para contar con su propia facultad de Medicina, dado que el Consello de Goberno de la Universidade de Santiago (USC) no ha firmado el acuerdo de descentralización del grado en su reunión de este viernes.

En la nota lamentan lo ocurrido en la reunión de la universidad compostelana, que debía ratificar un acuerdo que contaba con el rechazo frontal de la facultad, las candidatas a rectoras, y el Consello de Estudantado.

Ante esta situación, el propio rector, Antonio López, decidía no someter a votación el acuerdo para "abrir una vía de diálogo" con la Facultad que permitiese su adherencia al pacto.

Pese a que se mostraban optimistas y con "opciones reales" de que el acuerdo saliese adelante, lo ocurrido esta mañana lo cambia todo para la universidad coruñesa.

"SIEMPRE BUSCAMOS EL ACUERDO Y EL CONSENSO"

Fuentes consultadas por Europa Press señalan que no es posible un acuerdo sin una de las partes y lamentan "profundamente" la situación, destacando además que la universidad coruñesa, aún con expectativas de contar con su propio grado, fue el primero en ratificar el acuerdo de descentralización que suponía "pausar" estas inquietudes.

En el comunicado, la UDC lamenta que se deje "sin validez muchas horas de trabajo para buscar un texto dialogado y consensuado" que iba a permitir aplicar la descentralización "aprovechando todos los recursos del sistema sanitario y universitario gallego".

"Actuamos en todo momento con lealtad al Sistema Universitario de Galicia (SUG) y respeto institucional por las instituciones que lo constituyen. En este marco, dialogamos y buscamos el acuerdo y el consenso. Nuestro compromiso con el sistema gallego de enseñanza superior en este proceso ha sido inequívoco", reivindican.

Así las cosas, la UDC considera roto el acuerdo, por lo que dará continuidad al impulso de su titulación en Medicina. "Desde el inicio consideramos -- esta medida -- como la mejor opción para dar respuesta a la demanda existente y avanzar en un nuevo modelo formativo", concluyen.