UGT denuncia que un artefacto explosivo causó daños materiales en su sede en Vigo

Foto distribuida por UGT de los desperfectos causados por un ataque con un artefacto explosivo en su sede en Vigo - UGT

VIGO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT-Galicia ha denunciado un ataque con un artefacto explosivo en la sede que tiene el sindicato en la calle García Barbón, en la ciudad de Vigo, y lo atribuido al "clima de polarización y odio que están imponiendo algunas organizaciones creando un caldo de cultivo peligroso".

En un comunicado, el sindicato explica que el ataque se produjo cuando se estaba celebrando la manifestación de la tarde en Vigo, que partió a las 18.00 horas desde la Plaza de España y que fue convocada, de forma unitaria, aparte de por organizaciones sindicales de clase, por el Sindicato de Inquilinas, colectivos vecinales, ecologistas, feministas y estudiantiles.

Por consiguiente, UGT alerta de que si los hechos hubiesen acontecido en otro momento, "a los daños materiales podrían sumarse alguna persona herida". El estallido provocó un boquete en la puerta de entrada de la sede sindical, que es de cristal con barrotes de metal.

La comisión ejecutiva de UGT-Galicia lamenta este "broche final" a una jornada de huelga que en la Comunidad gallega había transcurrido con normalidad, sin incidentes de gran magnitud.

Así, el sindicato sostiene que las manifestaciones y el grado de apoyo a la huelga son la expresión del "malestar por como están evolucionando los salarios, los problemas para acceder a una vivienda y la subida continua de los precios".

POLARIZACIÓN

"Pero parece que algunos, después de más de 51 años de democracia, no aceptan las reglas de las que nos dotamos o pretenden regresar a un pasado que quisiéramos no tener que volver a repetir", expresa el comunicado de UGT, que cree que el ataque a su sede en Vigo es "fruto

de la polarización que está viviendo esta sociedad".

Al respeto, señala a "ciertas organizaciones" que trabajan "bajo la batuta del odio y creando un caldo de cultivo peligroso". "No todo vale", alerta el sindicato, que agrega que las inminentes elecciones del 29 de noviembre "no deberían convertir esta sociedad en un campo embarrado de peleas en el que sus actores olviden las reglas de convivencia".