La UIE y la APD impulsan el estudio 'Viaje al emprendimiento': "Un cambio de paradigma en la educación empresarial"

Presentación en la sede de Afundación del libro 'Viaje al emprendimiento desde las visiones empresarial y educativa'

A CORUÑA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de la Empresa (UIE) y la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) han impulsado un estudio sobre la importancia de emprender y las claves para hacerlo. Se trata de 'Viaje al emprendimiento desde las visiones empresarial y educativa', presentado este viernes en un acto en la sede de Afundación en A Coruña.

Con prólogo de Francisco Botas, presidente de la zona noroeste de APD y CEO de Abanca, Francisco Botas, el mismo cuenta también con la participación del presidente de Afundación y rector de la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE), Miguel Ángel Escotet; el consejero delegado de la APD, José González; el director de R y MasOrange, Alfredo Ramos y la profesora Anabel Caneda.

Los cuatro primeros han participado en la presentación, en la que han incidido en la importancia de emprender; de contar con las herramientas adecuadas para ello, a nivel, entre otras cuestiones, de apoyo económico y de facilidades en las tramitaciones que deben realizarse, pero también de que se inculce a edades tempranas.

Del estudio, Escotet ha indicado que propone "un cambio de paradigma en la educación empresarial". "También apostamos por promover que estudiantes cultiven una capacidad basada en la curiosidad".

DECÁLOGO DE MEDIDAS

"El emprendimiento como motor", ha apuntado como el decálogo de medidas a tomar, entre ellas potenciar la red de "aceleradoras"; reducir la fiscalidad para los emprendedores y los trámites burocráticos o potenciar el acompañamiento de los empresarios.

"El emprendimiento es un dinamizador de nuestra sociedad y un bien escaso", ha asegurado, a su vez, Francisco Botas, quien ha insistido en la importancia de favorecer el mismo creando el entorno necesario para ello. En este sentido, ha insistido en la importancia de reconocer el papel de los emprendedores y promover la cultura del emprendimiento desde edades tempranas.

"Que el equivocarse no se vea como un fracaso", ha aseverado, mientras, José González. "Emprender hoy no es solo crear empreas sino generar un impacto", ha indicado, por su parte, Alfredo Ramos en la presentación de este libro.

El mismo persigue dos objetivos: por una parte, impulsar la cultura emprendedora en la sociedad, especialmente, en los planes educativos, en todos los niveles, y, por otra parte, reforzar la conexión internacional del talento, de manera que los emprendedores de Galicia, Asturias y el Eje Atlántico formen parte de redes europeas y participen en proyectos internacionales.