Ulloa Viva exige la "denegación definitiva" del proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo): "Sobran datos para hacerlo" - ULLOA VIVA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Ulloa Viva se ha concentrado este jueves en la entrada de la Finca de Quintas, en el municipio lucense de Palas de Rei, donde la multinacional Altri proyecta instalar una fábrica, para exigir al Gobierno gallego la "denegación definitiva" del proyecto y ha asegurado que "sobran argumentos y datos técnicos para hacerlo".

Durante el acto reivindicativo, los vecinos han colocado un corazón elaborado con flores silvestres y una pancarta en el punto exacto donde la compañía lusa pretende ubicar la fábrica. Todo ello después de que Greenfiber, filial de Altri, haya presentado este martes alegaciones ante la Consellería de Economía e Industria contra el archivo de la planta.

Las portavoces de la plataforma, Marta Gontá y Patricia Coucheiro, han instado al Gobierno gallego a que "deniegue ya" el proyecto y a que "desoiga a Greenfiber".

Según han manifestado las portavoces en un comunicado, "la lealtad debe estar con el pueblo gallego", que ya ha expresado "alto y claro" que su futuro "no pasa" por la instalación de esta infraestructura.

Con todo, el colectivo han reiterado su petición para que la Administración autonómica deniegue la concesión de aguas y la Autorización Ambiental Integrada (AAI) que actualmente se encuentran en fase de tramitación.

Finalmente, la plataforma ha recordado que continúa con su campaña de recogida de firmas bajo el lema 'Re-matar nós', con el objetivo de entregar miles de rúbricas ante la Xunta de Galicia el próximo mes de junio. Asimismo, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para participar en la manifestación convocada por la Asociación pola Defensa da Ría (APDR) este domingo en Pontevedra.