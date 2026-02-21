Ulloa Viva festejará esta tarde en Palas de Rei (Lugo) el archivo del proyecto de Altri

Archivo - Varias personas protestan durante una manifestación contra la empresa de celulosa Altri, a 26 de mayo de 2024, en Palas de Rei, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

LUGO, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Ulloa Viva festejará esta tarde el "primer paso" adoptado por la Xunta de Galicia de cara al archivo del proyecto industrial de Altri con una celebración en Palas de Rei (Lugo), donde la empresa lusa pensaba instalar la fábrica.

"Conscientes de que no es el fin, queremos juntarnos y darnos un abrazo". Este es el mensaje que la entidad ciudadana, que ha liderado la oposición social al proyecto, ha lanzado a través de su perfil de 'Instagram', donde ha invitado a acudir al bar Casa do Outeiro a partir de las 20.00 horas.

Pese a que han recibido la decisión como una "buena noticia", la portavoz, Marta Gontá, expresó el propio viernes una actitud de "cautela" y "cierta rabia" porque la justificación dada por la Xunta se centrase en la exclusión de la planificación eléctrica y no en cuestiones medioambientales.

"Tanto la Xunta como la propia empresa ya nos ha mentido a lo largo de estos cuatro años en diferentes ocasiones", expuso. De esta forma, el equipo jurídico de Ulloa Viva seguirá trabajando "como si estas declaraciones no existiesen".