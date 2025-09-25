Ulloa Viva replica a Altri que "no le pareció tan mal la decisión política de declarar su proyecto estratégico"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la plataforma Ulloa Viva, Marta Gontá, replica a Altri que "no le pareció tan mal la decisión puramente política de declarar su proyecto como proyecto industrial estratégico en 2022 sin ningún estudio técnico".

A través de un comunicado de prensa, responde a la empresa que "no tiene electricidad, ni agua, ni legitimidad social" y considera "una oportunidad perdida" la exclusión de la planificación de la red eléctrica "para desistir de una vez por todas" del proyecto.

Por su parte, la compañía este jueves interpretaba que la mencionada exclusión eléctrica responde a una decisión "política". Al respecto, Ulloa Viva lamenta "profundamente" el anuncio de que estudia presentar alegaciones.

"Ya está bien de seguir tomándonos por parvos y analfabetos haciendo un uso perverso del lenguaje", censura la plataforma. Y recuerda a Altri "que ahora se define como energéticamente neutra y descarbonizadora" pero "fue su propio CEO quien dijo a los medios en junio de 2023 que la macrocelulosa en Palasd e Rei emitirá a la atmósfera 0,1 toneladas de dióxido de carbono por cada tonelada de producto que saque al mercado".

"EL COLMO DEL DESCARO"

"Ni la pedimos ni la necesitamos", subraya Ulloa Viva, que califica como "el colmo del descaro" que Altri "diga que su exclusión dejaría fuera del mapa del desarrollo económico e industrial a toda la provincia de Lugo los próximos años". "Nuestro futuro lo decidimos nosotros, los vecinos y vecinas, y ya tomamos una decisión, queremos una industria que dé valor a lo que ya tenemos y no una que arrase con nuestros recursos, que nos enferme y termine con nuestra calidad de vida para que dos empresas tengan más dinero", remarca.

También ve "el colmo de la incoherencia" que "se queje ahora de quedar sin la subestación eléctrica que demandaba por lo que considera una decisión política y no técnica".

Por último, Ulloa Viva reitera que estará "vigilante" y "preparada para seguir luchando en todas las vías posibles y con todos los recursos en sus manos contra un proyecto que atenta contra el territorio".