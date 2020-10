Unanimidad en la Cámara para pedir al Gobierno que restablezca los servicios ferroviarios suprimidos por el covid

Los grupos acuerdan solicitar un plan de inversiones para "modernizar" las líneas y ejecutar infraestructuras pendientes como la Vigo-Oporto

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Galicia, por unanimidad de los tres grupos (PPdeG, BNG y PSdeG), ha acordado reclamar al Gobierno central que los servicios ferroviarios eliminados por la caída de la demanda durante el estado de alarma derivado de la pandemia sean restablecidos y que, además, Renfe incremente las plantillas para velar por la "calidad" y la "seguridad" de los viajeros en estos trenes.

Así figura en la proposición no de ley aprobada en el pleno que este miércoles acoge el Pazo do Hórreo, donde los grupos han llegado a acuerdos para transaccionar dos iniciativas presentadas por PP y BNG sobre la restitución de servicios.

De este modo, la Cámara, con todo votos a favor, ha dado luz verde a un texto en el que, además de solicitar que se restablezcan las conexiones interiores y exteriores de Galicia por tren que fueron suspendidas por la pandemia, se lleve a cabo un plan para dotar del personal necesario a los servicios.

Asimismo, el acuerdo también solicita al Gobierno central la puesta en marcha de un plan extraordinario de inversión para la "mejora y modernización" de las líneas ferroviarias gallegas y que contemple la ejecución de infraestructuras pendientes como la conexión entre Vigo y Oporto, entre otras.

DEBATE

"Lo que pedimos es un servicio de calidad, con frecuencias, la recuperación de las tres líneas suprimidas a Madrid, Euskadi y Cataluña y que vuelva la venta presencial y se repongan los puestos de trabajo. En resumen, que no se siga discriminando a Galicia frente al Mediterráneo", ha señalado el diputado del PPdeG Martín Fernández Prado, encargado de defender una postura que ha sido criticada por nacionalistas y socialistas, que acusaron a los populares de cambiar de actitud en sus reclamaciones al Gobierno central en función de quién gobierne.

Durante el debate, Fernández Prado ha mencionado las "aglomeraciones" de estudiantes en los andenes de Vilagarcía hace unos días para coger el tren del eje atlántico o las protestas convocadas en Lugo, Ourense u O Barco por la supresión de servicios que, a su juicio, forman parte de una estrategia de la Administración central.

En este sentido, Fernández Prado ha puesto el foco en que los servicios ferroviarios "no" pueden ser entendidos desde un prisma "de negocio" porque "es una obligación de servicio público" que "no puede ser medible en si es rentable o no".

"Están aprovechando la crisis sanitaria para concretar algo que llevan tiempo queriendo hacer", ha apostillado el diputado, que mostró desde el atril varias imágenes de protestas convocadas en las últimas semanas.

"Bienvenido a las manifestaciones, señor Fernández Prado. Hasta usó usted una foto de la manifestación que convocó el BNG en Valdeorras. Gracias por la publicidad", ha ironizado, en su respuesta, el diputado del BNG Luis Bará, que acusó al PP de "callar en función del viento, de quién gobierne en Madrid".

"No son ustedes de fiar", ha aseverado el parlamentario nacionalista, que acusó a los populares de "pasar de militar en la cofradía de 'Os caladiños' a la del 'Santo Lamento'" tras la moción de censura que terminó con el gobierno de Mariano Rajoy.

En esta línea, Bará acusó al Ejecutivo del PP previo a la llegada de Pedro Sánchez de "suprimir 104 líenas, más de 1.000 paradas y 40 estaciones", lo que le ha llevado a sentenciar que "lo primero que tendría que hacer" el Partido Popular sobre la situación de la red ferroviaria de Galicia "sería pedir perdón".

La diputada del PSdeG Patricia Otero también se ha mostrado crítica con ese "cambio de postura" del que acusa la oposición al PP "según quién esté" en La Moncloa. De hecho, ha recordado que el propio Fernández Prado defendió ante una proposición de los socialistas días antes de la moción de censura a Rajoy que, según Otero, "traer iniciativas de competencia estatal era tratar de engañar".

"Nosotros somos coherentes. No cambiamos de opinión y la vamos a apoyar (la iniciativa)", ha dicho desde el estrado la también responsable provincial del PSOE en Lugo, que ha asegurado que "el clamor social" para defender servicios ferroviarios "no es de ahora, viene de hace muchísimo tiempo" pues "fue el PP quien más recortes hizo en el ferrocarril gallego".

ACUERDO PSOE Y BNG

Durante el debate, el diputado del PPdeG sacó a colación el acuerdo de investidura por el que el BNG prestó su apoyo a Pedro Sánchez y que, en palabras de Fernández Prado, hace a los nacionalistas "responsables" de esta supresión de servicios.

"Dábamos por hecho que se iban a solucionar los servicios ferroviarios porque estaba en el acuerdo del PSOE y el BNG. Igual que cuando paso por la AP9 digo 'hoy no la pago' que el BNG ya consiguió que fuese gratis", ha ironizado desde el atril el diputado popular.

En respuesta, Bará subrayó que el acuerdo de investidura "no fue firmado con el BNG, fue firmado con Galicia" y que está "hecho para cumplir", al tiempo que ha destacado que "hay que decir al Gobierno que basta ya" y que "situaciones" como la registrada en Vilagarcía con decenas de pasajeros esperando en los andenes "son indecentes".