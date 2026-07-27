La Unesco da una segunda oportunidad a la Ribeira Sacra y devuelve la candidatura a España para su revisión

Archivo - Cañón del Río Sil durante el trayecto del catamarán del Sil por la Ribeira Sacra - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

LUGO, 27 Jul. (EUROPA PRESS)

La Ribeira Sacra no será, por el momento, Patrimonio Mundial de la Unesco, aunque su candidatura seguirá viva tras la decisión adoptada este lunes por el Comité de Patrimonio Mundial reunido en Busán (Corea del Sur). Después de varias horas de debate y de intensas negociaciones entre los países miembros, el organismo internacional ha optado por devolver el expediente a España para que pueda introducir mejoras y completar la documentación antes de volver a presentarlo, evitando así que el proceso tenga que comenzar desde cero.

El pleno del Comité ha aprobado una resolución de referral o devolución técnica, la opción más favorable cuando una candidatura no consigue la inscripción inmediata. La propuesta salió adelante gracias al respaldo de un bloque de quince países encabezado por Perú, frente a la postura defendida por otros estados, como Suiza y Chequia, que apostaban por un deferral o aplazamiento, una medida mucho más severa que habría obligado a rehacer prácticamente toda la candidatura.

La decisión supone un importante alivio para la candidatura gallega y para las administraciones que la impulsan, ya que el informe inicial del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), organismo asesor de la Unesco, recomendaba directamente no inscribir la Ribeira Sacra en la Lista del Patrimonio Mundial.

El acuerdo alcanzado incorpora además un elemento considerado clave para el futuro del expediente: la realización de una misión consultiva del Icomos sobre el terreno. Esta misión permitirá que los expertos internacionales trabajen conjuntamente con el Estado español y la Xunta de Galicia para perfeccionar la candidatura antes de que vuelva a ser evaluada. El propio Icomos ha mostrado su satisfacción por esta solución y ha expresado su disposición a colaborar en la fase final del proyecto.

Durante el debate, algunos países han manifestado su preocupación por la posibilidad de que la candidatura volviese a presentarse sin los cambios necesarios. Por ello, se ha acordado que España deberá solicitar formalmente esa misión de asesoramiento para evitar nuevos bloqueos en futuras evaluaciones.

El trabajo pendiente se centrará especialmente en ampliar y mejorar la documentación del paisaje cultural de la Ribeira Sacra. Entre las cuestiones que deberán reforzarse figuran el inventario y la cartografía del patrimonio hidráulico, así como de los elementos vernáculos e inmateriales vinculados a la cultura del agua.

INTERVENCIÓN ESPAÑOLA

Por su parte, la delegación Española a través del embajador ante la Unesco, Miquel Iceta, ha defendido en primer lugar a que sea el Comité el que tome las decisiones y no el Icomos, en referencia al informe que desaconsejaba su distinción. Ha indicado también que existen dos problemas en la gestión, por una parte la toma de decisiones teniendo en cuenta "informes erróneos" y problemas de diálogo entre os estados y los órganos asesores.

Asimismo, ha recordado que España "sigue comprometida con la necesidad de valorar las raíces locales en su papel de guardiana de patrimonio" y ha felicitado a la comunidad de la Ribeira Sacra "la de hoy y la que han preservado durante 15 siglos un bien de indiscutible valor universal en nombre de la Humanidad". Entre ellos ha citado a Cipriano Marín y Ana Goy, "que tanto trabajaron por esta candidatura y que hoy ya no están entre nosotros".

Ha finalizado su intervención haciendo referencia a los incendios que asolan los territorios asegurando que "la defensa del patrimonio tiene siempre unos héroes, hoy lo son los bomberos de España, Francia y tantos otros países que luchan contra el fuego".

No ha faltado el agradecimiento a la propuesta de Perú, que ha dejado abierta la puerta al reconocimiento y a los países que ha apoyado esta medida y defendido la candidatura evitando tener que empezar de cero en su propuesta.