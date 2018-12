Unha marcha reivindicará "a terra" este sábado en Touro fronte a "políticas destrutivas"

Publicado 28/11/2018 13:15:39 CET

A mobilización, que partirá ao mediodía, tamén se dirixe contra a "estafa eléctrica"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unha marcha reivindicará "a terra" este sábado en Touro (A Coruña), fronte ás "políticas destrutivas" que as Marchas da Dignidade e a plataforma veciñal en contra da mina atribúen á Xunta e ao sistema capitalista.

Un dos portavoces das Marchas da Dignidade e integrante do sindicato CUT, Manolo Caamaño, explicou este mércores na praza do Obradoiro que o obxectivo deste colectivo ao convocar esta marcha é "sumar" forzas ao redor dos "focos de loita social e veciñal" contra as "temáticas que golpean ás clases traballadoras".

Así, 'en defensa da terra' e en contra da 'estafa eléctrica', a manifestación partirá o sábado ás 12,00 horas desde as aforas de Touro e avanzará cara ao centro da localidade.

Caamaño advertiu do "impacto" que a reapertura da explotación mineira tería para Touro e O Pino pero tamén para toda a contorna, até a ría de Arousa.

Así, mostrou a súa "solidariedade a morte" cos veciños que "loitan" contra o reinicio da actividade e tamén cos mariscadores que, de acordo coa súa información, poderían verse afectados.

"NON SOMOS NINGUÉN"

"Sen terra non somos ninguén", subliñou este portavoz, antes de apelar "ao país con conciencia" e aos "homes e mulleres dignos" para que secunden a marcha do sábado.

Xunto a el, outros portavoces das Marchas da Dignidade remarcaron que esta mobilización se dirixe contra un "modelo" que non comparte e tamén contra as "clases poderosas".

Está previsto que á manifestación acudan veciños doutras localidades, para o que serán fretados autobuses desde distintos puntos de Galicia.