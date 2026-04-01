La unidad de drones de Emerxencias se suma a la búsqueda del joven desaparecido al volcar en kayak en el Miño

Archivo - Emprego de equipo de drons da Axega - XUNTA DE GALICIA - Archivo

LUGO, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Operativa de Drons (UOD) de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega) se ha incorporado este miércoles a las tareas de búsqueda del joven desaparecido en el río Miño tras volcar el kayak, cerca del embalse de Os Peares (Lugo), y que están coordinadas por la Guardia Civil.

Además de estas unidades aéreas, Axega también ha puesto a disposición del operativo su dron subacuático, que queda a la espera de ser requerido en función de las necesidades técnicas de la búsqueda, según recoge el 112 Galicia.

El rastreo encara ahora su tercer día después de ponerse en marcha el pasado lunes. Entonces, el primo del joven, que viajaba con él, pudo llegar a tierra y pedir auxilio. Pasadas las 16.30 horas, un particular avisó al 112 de que este joven les había comunicado lo sucedido dentro del término municipal de Carballedo.

Según la información de la Guardia Civil, los jóvenes salieron en kayak del embarcadero de Os Peares, remontaron el río y, cuando volvían, sufrieron el accidente. Uno de sus helicópteros localizó la embarcación el propio lunes en el marco de un operativo que explora una zona que, según el 112, es "especialmente compleja" por su escarpada orografía.

Tras recibir el aviso, la central de emergencias activó un amplio operativo que coordina la Guardia Civil y para el que se dio aviso a los Bomberos de Chantada, Monforte y Ourense; el GES de Ribadavia; Protección Civil de Parada de Sil, do Saviñao y de Monforte de Lemos, y personal del Servizo de Urxencias Sanitarias-061.

Además, el Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE) fue informado por si fuese necesario intervenir para atender a los familiares del desaparecido, así como personal de la empresa suministradora de la electricidad.