La Universidad de Abanca, la UIE, incorpora formación oficial de Oracle en sus grados y postgrados

El rector de la UIE, Miguel Ángel Escote y Albert Triola Espigulé, en representación de Oracle en España, firman un acuerdo para que la UIE incorpore formación oficial de Oracle en sus grados y postgrados - UIE

SANTIAGO DE COMPOSTELA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) ha firmado un convenio de colaboración con Oracle Ibérica S.R.L. para integrar formación y certificaciones oficiales de Oracle Academy y Oracle University en distintos programas de grado y postgrado.

Gracias a este acuerdo, conforme ha informado la universidad en un comunicado, los estudiantes de la UIE podrán formarse en competencias clave del sector tecnológico y obtener certificaciones profesionales reconocidas internacionalmente en el ámbito de la nube, las bases de datos o el desarrollo de software.

El acuerdo ha sido suscrito en la mañana de este martes en A Coruña por Miguel Ángel Escotet, rector de la UIE, y Albert Triola Espigulé, en representación de Oracle en España. Ambas entidades, conforme ha destacado la UIE, comparten la misión de fomentar el talento en tecnologías de la información y contribuir a la empleabilidad de los jóvenes profesionales a través de una formación de alta calidad.

FORMACIÓN CERTIFICADA DESDE EL PRIMER CURSO DE GRADO

El convenio contempla la incorporación progresiva de los contenidos de Oracle Academy desde los primeros cursos de los grados, con itinerarios formativos en áreas como programación en Java, diseño y administración de bases de datos o desarrollo en la nube.

Además, en las etapas finales del grado y en programas de postgrado seleccionados, los estudiantes podrán acceder al programa Oracle University - Workforce Development Program, que incluye cursos oficiales en modalidad online, laboratorios prácticos, seminarios, proyectos finales y materiales exclusivos de Oracle, acceso a un voucher de certificación oficial Oracle por curso, etc.

La iniciativa incluye también sesiones magistrales impartidas por profesionales de Oracle y actividades de mentoría, reforzando así el vínculo entre formación académica y práctica profesional.

La UIE ha destacado que este acuerdo se enmarca en su compromiso con una educación centrada en el estudiante, conectada con la realidad del entorno profesional y orientada a formar a los líderes tecnológicos del futuro.

Con esta alianza, además, ha señalado que da un paso más en la incorporación de alianzas estratégicas que favorecen el desarrollo del talento en el ámbito STEM y la preparación de los estudiantes para afrontar los desafíos de la transformación digital.

La UIE, en su cuarto año de implantación, imparte actualmente seis grados, simultáneamente en sus campus de A Coruña y Vigo: Ingeniería en Sistemas Inteligentes, Administración de Negocios Digitales, Administración y Dirección de Empresas, Psicología, Derecho e Ingeniería de la Empresa, novedad, esta última en el sistema universitario español.

Además, el próximo curso iniciará el grado en Enfermería, el primero en el marco del acuerdo estratégico suscrito con el grupo HM Hospitales, y dos posgrados más, el Máster Universitario en Psicología General Sanitaria (como título habilitante) y el Máster Universitario en Ciberseguridad de la Facultad de Ingeniería y Tecnología Empresarial.