Universidades gallegas defienden la transparencia de sus cuentas, que ya son auditadas y públicas

Archivo - Toma de posesión de la rectora de la UVigo, Carmen García Mateo. - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

Los rectores esperan conocer en detalle los cambios propuestos en los Consellos Sociales para reforzar el control económico

LUGO/VIGO/A CORUÑA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los rectores de las tres universidades públicas gallegas han recibido con cautela el anuncio realizado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de que se reforzará el control económico sobre estas instituciones académicas a través de los Consellos Sociales, y, aunque han optado por esperar a conocer las medidas concretas que se adoptarán, también han defendido la transparencia de sus cuentas, que ya son auditadas y se hacen públicas.

Así lo ha trasladado la rectora de la UVigo, Carmen García Mateo, que, en declaraciones a los medios, ha subrayado que la universidad viguesa tiene las cuentas revisadas "desde hace muchos años" por auditorías externas y están publicadas en la web.

"La Universidad de Vigo, en ejercicio de su libertad y autonomía, pero también de su responsabilidad, tiene una trayectoria pulcra, impecable, de transparencia y buena gestión económica", ha proclamado, y ha evitado hacer valoraciones sobre el anuncio del gobierno gallego hasta que no reciba más información. "Estamos esperando a ver en qué se concretan esas medidas anunciadas", ha añadido, tras recordar que los Consellos Sociales ya realizan ahora esas tareas de control.

Por su parte, la rectora de la USC, Rosa Crujeiras, en un acto en Lugo, también ha apuntado que está a la expectativa para conocer las novedades que supondrá el anuncio de modificación de las competencias de los Consellos Sociales. Al respecto, ha eludido pronunciarse "hasta saber el contenido de la normativa que la Xunta quiere poner en vigor".

CONTROL QUE YA EXISTE

"Solo conocemos la intención de aumentar el control, pero no sabemos como se van a desarrollar en la práctica esas medidas y no podemos hacer valoración de una propuesta que no hemos recibido formalmente", ha explicado.

Crujeiras ha defendido la necesidad de auditar las cuentas de las universidades todos los años, tal y como ha estado haciendo la institución compostelana a través de su Consello Social. "Este es el último órgano de gobierno y en nuestro caso las cuentas son públicas y están auditadas", ha remarcado, añadiendo que "un control anual de las cuentas ya lo hay ahora mismo".

"Es importante insistir en que somos entidades públicas, que nos financiamos con fondos públicos y tenemos que ser transparentes en nuestra gestión", ha añadido y ha recordado que el rol del Consello Social no se restringe a las auditorias económicas, sino que también un "mecanismo de conexión con el tejido empresarial y los agentes sociales".

INCLUIR EN UNA NORMA LO QUE "YA" SE ESTÁ HACIENDO

Mientras, cuestionado sobre este asunto por Europa Press, el rector de la Universidade da Coruña (UDC), Ricardo Cao, ha incidido en que las universidades públicas gallegas "ya" someten sus cuentas a auditorías.

"Si de lo que estamos hablando es de incluir en una norma lo que ya estamos haciendo las universidades, no tengo mucho más que añadir, pero creo que debemos esperar a tener un texto concreto para pronunciarnos más en detalle", ha recalcado, según ha insistido, "a falta de conocer los detalles de dicha propuesta".

En este sentido, ha explicado que concretamente, en el caso de la UDC, "las cuentas se auditan anualmente en un trabajo realizado por una empresa externa". Dicho análisis, realizado "con rigor y transparencia", ha especificado, "se presenta junto con la liquidación de las cuentas y es pública".

"Esto puede comprobarse en las memorias de la UDC y de nuestro Consello Social, que son públicas y están en la web a disposición de quien precise consultarlas", ha reiterado al respecto.

En este sentido, ha recordado también que "el órgano competente para la aprobación de las cuentas es el Consello Social de la Universidad", el cual, ha apuntado, "es, además, el encargado de seleccionar la entidad auditora".

Por tanto, Cao ha recalcado que "el Consello Social ya tiene encomendada la función de control". Lo ha hecho tras recodar que el mismo cuenta con "una representación designada por la Xunta de Galicia, por el Parlamento y por las organizaciones empresariales, sindicales", entre otras entidades.