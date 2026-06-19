Las universidades gallegas reconocen en Santiago a más de 1.000 estudiantes con las mejores calificaciones en la PAU - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.000 estudiantes han sido reconocidos este viernes en un acto en Santiago por su "talento y dedicación" tras haber obtenido las mejores calificaciones en la PAU 2026. En concreto, los alumnos y las alumnas obtuvieron 8.5 o superior en la parte general u obligatoria de la prueba.

Por ello, han sido reconocidos este viernes en el Multiusos Fontes do Sar en una ceremonia de entrega de diplomas presidida por el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, entre otras autoridades.

Así, la rectora de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Rosa Crujeiras, junto a los rectores de la Universidade da Coruña (UDC) y de la Universidade de Vigo (UVigo), Ricardo Abad y Manuel Reigosa, respectivamente, han estado presentes en el acto, cuya apertura ha corrido a cargo de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín.

La regidora compostelana ha iniciado su discurso recordando su etapa como estudiante en la capital gallega y ha animado a los alumnos y alumnas que ahora inician su etapa universitaria a quedarse en Santiago y les ha recordado que, en caso de no hacerlo, "esta siempre será su casa".

Por su parte, la rectora de la USC ha aprovechado su intervención para reconocer el "esfuerzo sostenido, el talento y la dedicación" de los estudiantes, y para presentar la USC como "una universidad plenamente de su tiempo, abierta al mundo y preparada para afrontar los grandes retos del presente".

Asimismo, ha aprovechado para defender el sistema Universitario Galego. "Las tres universidades públicas conformamos un sistema sólido, próximo y de calidad, capaz de ofrecer una formación excelente", ha concluido.

Todo ello en un contexto en el que la Prueba de Acceso a la Universidad de este año ha estado protagonizada por varias polémicas, en concreto, la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) admitió que en el examen de Dibujo Técnico hubo dos errores en los enunciados de la prueba. Por otro lado, en la prueba de Historia de España el problema surgió por una de las preguntas incluidas en el bloque II, en la que se pedía una comparación entre las características del socialismo y del anarquismo en la segunda mitad del siglo XIX.

De este modo, la estudiante del IES República Oriental de Uruguai (Vigo) Sofía Salgado García, en representación de los premiados, ha iniciado su discurso reconociendo la labor que desarrolla la CIUG en el diseño y corrección de los exámenes de la PAU y ha aprovechado para agradecer su trabajo.

Por otro lado, el rector de la UVigo ha aprovechado su última acto público como rector para instar a los estudiantes a construir "una sociedad del conocimiento" y para ensalzar el sistema universitario gallego. Así lo ha hecho también el rector de la UDC, que ha destacado la colaboración entre las universidades, las cuales conforman "un sistema sólido y diverso que coopera de manera intensa".

Finalmente, el conselleiro de Educación ha asegurado que estos resultados son fruto "del esfuerzo personal y el trabajo constante" de cada uno de los alumnos que, además, representan "la Galicia Calidade de presente y de futuro". Y los ha animado a todos a continuar el camino de la excelencia académica en su futura etapa universitaria.

Entre las autoridades que han entregado los diplomas también estaban el vicerrector de Coordinación del Campus de Lugo, Roberto Bande Ramudo; la vicerrectora de Estudantado, Igualdade, Diversidade e Benestar, Lorena Añón Loureiro; la vicerrectora de Extensión Universitaria UVigo, Susana Reboreda Morillo, y la vicerrectora de Estudantes e Empregabilidade de la UDC, María José Lombardía Cortiña.

En otro orden de asuntos, el conselleiro de Educación ha felicitado este viernes al alumnado y al profesorado por "el esfuerzo y dedicación" durante este año académico, lo ha hecho desde Crecente, donde ha compartido la jornada con la comunidad escolar del Colegio Plurilingüe Manuel Sieiro con motivo del cierre del curso escolar.