Las universidades públicas gallegas ofertarán el próximo curso 19.149 plazas en grado, máster y doctorado

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las tres universidades públicas gallegas ofertarán el próximo curso 19.149 plazas, de las cuales 11.861 serán en grado, 5.453 en máster y 1.835 en programas de doctorado. Es la propuesta elevada por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP al Ministerio, que deberá recibir confirmación definitiva en la Comisión General de Política Universitaria.

En concreto, el Consello Galego de Universidades se ha reunido este viernes, presidido por el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, para seguir avanzando en los trámites para completar la oferta académica del Sistema Universitario de Galicia para el próximo curso.

De este modo, se ha dado el visto bueno a la implantación de tres titulaciones en el sistema público y en las próximas semanas, en un Consello extraordinario que se celebrará una vez esté lista el resto de la documentación pendiente, se prevé dar luz verde a otras tres en el sistema público, además de las propuestas elevadas por parte de la UIE.

Así, se han aprobado los másteres en Prevención y Abordaje Multidisciplinar de las Drogodependencias y Conductas Adictivas y en Trabajo Social en el Ámbito Sanitario. Ambos impartidos de forma conjunta por la Universidade de Santiago de Compostela y por la Universidade de Vigo, y el segundo de ellos es un título conjunto coordinado por la Universidad de Castilla-La Mancha en el que participan también la Universidad Complutense de Madrid, la de La Rioja y la de Zaragoza.

También es nuevo el máster Erasmus Mundus en Energías Renovables y Construcción Sostenible, impartido por la Universidade da Coruña, el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Rouen (Francia), la Universidad de Le Havre (Francia), la Universidad Tecnológica y de Economía de Budapest (Hungría) y la Universidad del Minho (Portugal).

En el Consello extraordinario, que se celebrará en las próximas semanas, se prevé la autorización de los másteres universitarios públicos en Vehículos Autónomos (conjunto entre las tres universidades públicas gallegas), en Ingeniería del Paisaje, Infraestructura Verde y Transición Rural (USC) y en Atención Sanitaria Orientada al Bienestar.

El Consello Galego de Universidades ha aprobado también este viernes el nombramiento de representantes universitarios en distintas entidades. En concreto, en la Axencia Galega de Innovación la representación será asumida por la nueva rectora de la USC, Rosa Crujeiras, mientras que para el Consello de Cooperación Bibliotecaria de Galicia se ha nombrado como titular a Xaquín Lores (UDC) y como suplente a Isabel Casal (USC).

En el caso del Consello da Cultura Galega, se ha acordado designar como nuevo representante al rector de la UDC, Ricardo Cao, y renovar por dos años más al rector de la UVigo, por lo que la nueva rectora, Carmen García, ostentará la representación.

Para el Consello Galego de Cooperación para el Desenvolvemento el representante será Pablo Cabanelas (UVigo) como titular y como suplente Acacia Navas (UDC), mientras que para la Xunta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Galicia se ha nombrado a Pablo Fernández (UVigo).

En el transcurso de la reunión se ha aprovechado para abordar la situación generada en la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) esta semana y para exponer los cambios que la Xunta propone introducir de cara al futuro para mejorar el desarrollo de estos exámenes.