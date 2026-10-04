Urgen prevención en salud mental: "No hay que normalizar el sufrimiento", asegura la psicóloga Paula Marcos

Salud mental - Europa Press

A CORUÑA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la sección de Psicología y Salud del Colegio de Psicólogos de Galicia, Paula Marcos Carregal, ha demandado medidas para incrementar la prevención en salud mental y "no normalizar el sufrimiento", expone en declaraciones a Europa Press en las que pide aumentar profesionales en esta área.

Con motivo de la conmemoración el 10 de octubre del Día de la Salud Mental, alude a "una sociedad cansada, sufriendo cada vez más y al límite". "Muchas veces en relación a condiciones de trabajo abusivas y estresantes de forma crónica, que dificultan la conciliación y el desarrollo de la vida personal, con culpabilidad detrás".

Por ello, sostiene que la asistencia sanitaria por motivos de salud mental "aumenta cada vez más y muchas veces relacionadas con aspectos en el ámbito laboral, donde pasamos un tercio de nuestra jornada". "Es por ello que se debe fomentar el respeto a los derechos de los trabajadores y facilitar condiciones de trabajo de seguridad".

Al hilo de esto, Paula Marcos incide en que es necesario "poner el foco en la prevención de aquellas condiciones sociales que están fomentando el sufrimiento humano". "Favorecer adaptaciones y apoyos en el trabajo, crear entornos laborales que aseguren participación, derechos y seguridad", insiste.

"Corremos el peligro si hablamos en estos términos de normalizar este sufrimiento", advierte. Por ello, aboga por analizar "que está pasando y qué se puede hacer para recuperar la salud".

LISTAS DE ESPERA

Respecto a la atención en este ámbito, admite que las "grandes listas de espera" hacen que no se esté siendo capaz "de responder adecuadamente a las demandas actuales, ni en tiempo ni en forma". "No estamos llegando a dar una respuesta que permita la recuperación funcional y de salud de las personas, al mismo tiempo que presionamos y exigimos una mejoría y una reincorporación laboral", apostilla.

En consecuencia, considera necesario "medidas y propuestas de las administraciones a nivel político, social y de salud". En este contexto, remarca que el incremento de profesionales de Psicología Clínica es "fundamental" para poder dar una respuesta "en tiempo, frecuencia y forma que permita el trabajo y el acompañamiento adecuado".

"En Galicia tenemos en desarrollo la red de Psicología Clínica en Atención Primaria, donde se está viendo en estos primeros tiempos de implementación, la eficacia de una atención temprana, que contribuye a la no cronificación del malestar, la resolución y acompañamiento en aquellas situaciones de estrés grave", cita.

MÁS CASOS VISIBILIZADOS

Respecto a las cifras que apuntan a un incremento de casos, lo vincula con una población "más sensibilizada, por lo que es más capaz de identificar señales de sufrimiento o agotamiento y consulta más al sistema de salud".

"La población es más consciente de condiciones abusivas y de no tener que soportarlas, esto pasa en todos los colectivos y en diferentes edades; en la población infanto juvenil igual, se está más sensibilizado ante el sufrimiento, ante la búsqueda de ayudas y acompañamiento a patologías que limitan la vida de la persona e impiden su completo desarrollo", concreta.

HIJOS Y CONCILIACIÓN

Por otra parte, la presidenta de la sección de Psicología y Salud del Colegio de Psicólogos de Galicia incide en que "la sociedad productiva en la que estamos inmersos, también involucra a la etapa escolar, a las exigencias que aparecen y a las altas expectativas hacia los menores, en un contexto de alta exigencia y rendimiento".

"Por otro lado, las dificultades en la conciliación en las familias, hace que el acompañamiento y la crianza a los menores se vean más desde la soledad, la falta de red, por lo que hace que las exigencias de la crianza sobrepasen y agoten y demanden ayuda para hacerlo lo mejor posible". En base a esto, recalca la importancia de prevenir y dar una respuesta adecuada también en este ámbito.

SUICIDIOS

Cuestionada sobre las cifras de suicidios, subraya que "no es cuestión de edades, aparece en todas ellas, aunque es llamativa la edad temprana de los más jóvenes".

Por ello, cita la importancia de "un plan de prevención de suicidio integrado, con alternativas de actuación reales, integradas, comunitarias, sociales y con perspectiva de género". "Es sabido que garantizar las mínimas condiciones sociales, de trabajo, de medios para vivir son fundamentales para el bienestar humano, para su salud y, por lo tanto, medidas de prevención de la conducta suicida".

PREVENCIÓN

"Urge la necesidad de ampliar la mirada, de no culpabilizar al que sufre y mirar más allá, valorar las condiciones de vida, sociales y psicológicas de aquellos que sufren y entender el sufrimiento individual como una respuesta a cómo se está funcionando a nivel social y comunitario".

"No como una fragilidad o vulnerabilidad del individuo, no desde la estigmatización del ser débiles, la prevención debe ser un aspecto político y social". "La mirada en el individuo, culpabiliza, estigmatiza y no ayuda a resolver el problema real al que nos enfrentamos, será necesario convertir el problema individual en algo social", concluye.