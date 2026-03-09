La USC reivindica su "compromiso con la defensa de la igualdad" con motivo del 8M

Acto de la USC con motivo del 8M - EUROPAPRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha celebrado este lunes en el Salón Nobre de Fonseca un acto para reivindicar su "compromiso con la defensa de la igualdad" con motivo del Día de la Mujer conmemorado este domingo.

El acto, presidido por el rector de la institución Antonio López, ha contado con la presencia de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, la directora xeral de Promoción de Igualdade la Xunta, María Quintiana, y la delegada del rector para la Igualdad, Sonia Rodríguez.

López, que dejará su cargo a la primera mujer rectora en la historia de la USC, ha entregado un premio a la directora del Arquivo Histórico de Santiago, Desirée Domínguez, por la contribución realizada en materia de igualdad de género.

Sanmartín, en esa misma línea, ha resaltado que resulta "imposible diseñar el futuro sin mirar el pasado" y, por ello, ha agradecido al archivo sus funciones de dotar a la sociedad de "referentes feministas".

La regidora, a su vez, ha descrito el feminismo y los derechos de las mujeres como "una de las transformaciones siempre pendientes" al entender que la igualdad legal no se corresponde con igualdad real.

Asimismo, ha señalado al "negacionismo" como una de sus principales preocupaciones y, en base a ello, ha indicado que la universidad es la que "más tiene que hablar" para combatirla al entender que se debe hacer mediante el "conocimiento y datos para que la gente sepa la verdad".

Sanmartín también ha agradecido al rector su "voluntad de llegar lo más lejos posible" durante su candidatura pese a que ambos han coincidido en que no resolvieron todos los problemas que pusieron encima de la mesa.

PROMOVER EL PENSAMIENTO CRÍTICO DESDE LA UNIVERSIDAD

Sonia Rodríguez, que no observa a la igualdad de género como un "logro consolidado", ha instado a que se actué con determinación "frente a formas de discriminación" y ha expuesto que la justicia, esa que reconoce que "las desigualdades persisten", debe exigir que se "corrijan las brechas" a través de medidas administrativas.

Respecto a las labores de las universidades en dicho campo, ha asegurado que se encuentran en una "posición clave" que deben utilizar para "promover el pensamiento crítico y acciones comprometidas con los derechos humanos".

Quintiana, por su parte, ha reconocido que, pese a "ser conscientes de los avances", desde las instituciones públicas deben "pisar el acelerador" con el objetivo de que más mujeres ocupen puestos que tradicionalmente regentan hombres.

Además de reconocer el trabajo del Arquivo Histórico como todas las presentes, ha visualizado Galicia como un territorio "en el que las mujeres tengan unas leyes que las protejan y unas políticas que trabajen en la lucha por la igualdad".

Con todo, ha demandado que el mundo digital se emplée como un "aliado para que las más vulnerables dejen de serlo" y, así, se pueda construir una sociedad "más justa y libre de todas las violencias".