UVigo y Veolia crean la Cátedra Convive para impulsar "un cambio de paradigma" en la contratación pública

Reigosa y Esmorís. - DUVI

VIGO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidade de Vigo (UVigo) y la multinacional de servicios medioambientales Veolia han creado la Cátedra Convive con la vocación de impulsar "un cambio de paradigma" en la contratación pública.

El rector de la UVigo, Manuel Reigosa, y el director ejecutivo de Veolia Auga Galicia, Nicolás Esmorís, han sido los encargados de firmar este martes el convenio de colaboración entre ambas entidades para crear esta cátedra, que será "un punto de partida para continuar colaborando en los retos mayúsculos que tiene la contratación pública, que pesa un 10% del PIB nacional", según ha dicho Esmorís.

"La Cátedra Convive es una iniciativa de la UVigo y Veolia que aspira a situarse como referente en España en el estudio y la mejora de la compra pública responsable, que nace con la vocación de impulsar un cambio de paradigma en la contratación pública, orientándola hacia modelos más eficientes, transparentes y alineados con grandes retos globales, especialmente los vinculados a la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible", ha apuntado la directora de la cátedra, Patricia Valcárcel.

Por su parte, el rector ha puesto en valor la importancia de "tender lazos" entre la sociedad civil y la universidad. "Pocas veces se firma un acuerdo que tenga tan claramente establecidas las líneas de actuación, que son muy positivas", ha apostillado Reigosa.

Concebida como un espacio estable de colaboración entre el ámbito académico y el tejido empresarial, la Cátedra Convive "se centra en el desarrollo de soluciones innovadoras que permitan integrar criterios sociales, ambientales y tecnológicos en los procesos de contratación pública, con especial atención a sectores estratégicos como la gestión del agua, los residuos y la energía".

Entre los objetivos de esta iniciativa están la generación de conocimiento aplicado, la mejora de procedimientos administrativos, la profesionalización de los operadores implicados y la creación de un ecosistema de colaboración que sea capaz de conectar universidad, empresa e instituciones pública.

"Todo esto con el propósito de contribuir a una contratación pública que no solo sea más eficaz, sino también motor de desarrollo sostenible, innovación y valor compartido en el territorio", ha resumido Valcárcel, según recoge el Diario de la Universidade de Vigo (DUVI).