La valedora do pobo advierte que para erradicar la pobreza hay que acabar con sus prejuicios socioculturales

Publicado 17/10/2019 14:08:22 CET

Entidades reclaman medidas en materia de "vivienda, empleo y eliminación de la burocracia" para conseguir reducir este indicador en Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La valedora do pobo, María Dolores Fernández Galiño, advierte que para erradicar la pobreza es preciso acabar con "los prejuicios socioculturales" que existen alrededor de las personas se encuentran en riesgo de pobreza, además de eliminar las dificultades económicas que suponen esta circunstancia para el 23% de la población gallega.

Este dato, publicado este miércoles por la Red Gallega contra la Pobreza (EAPN), se ha presentado durante esta jornada ante el Valedor do Pobo para conmemorar el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, en el que han participado, además de la valedora, el vicepresidente de EAPN, Daniel Bóveda, y otras entidades, así como diputados del Parlamento gallego.

En su intervención, Fernández Galiño, ha destacado que las personas en riesgo de pobreza o exclusión social, un total de 662.294 gallegos en 2018, precisan de "visibilidad" para que el conjunto de la sociedad pueda "afrontar una realidad" de la que, a día de hoy, "no nos percatamos".

Además, ha hecho un repaso histórico sobre la estigmatización y prejuicios existentes alrededor de la pobreza y de las personas que sufren esa situación. "Es un problema sociocultural, los prejuicios y la aporofobia (miedo, aversión o rechazo a la pobreza) están instalados en la sociedad, sin resolverlos no se podrá conseguir la erradicación" de la misma, ha advertido.

A su juicio, resulta primordial que las "medidas económicas" vengan acompañadas de otras iniciativas "que recuperen la dignidad de las personas" y que tengan en cuenta la "realidad diferenciada entre hombres y mujeres".

En este sentido, la valedora ha subrayado la "feminización de la pobreza" a nivel autonómico, estatal y europeo. "La mayoría de familias en riesgo" son "monomarentales", ya que 8 de cada 10 hogares que se encuentran en esta situación están encabezados por mujeres, según confirma el informe de EAPN.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Durante su discurso, Fernández Galiño también ha aludido a la declaración institucional que ha anunciado el Pazo do Hórreo este jueves respecto a la conmemoración de este día y sobre el que ha reseñado que "las personas no son culpables de su pobreza", con independencia de su origen, sexo o edad y que "nadie es culpable de su sufrimiento. No lo son las mujeres víctimas de violencia de género ni cualquier persona por su orientación o identidad sexual".

Con este documento los diputados gallegos también han recordado que a día de hoy se experimenta "una creciente evolución de los prejuicios, estereotipos, intolerancia y hasta desprecio" hacia las personas que sufren este riesgo.

De hecho, el texto apunta a que "los delitos de odio en España se incrementaron casi un 93% desde 2011 a 2015" y que, solo en las redes sociales, entre 2015 y 2016 este tipo de delitos "crecieron en un 82% según la Fiscalía General del Estado".

VIVIENDA, EMPLEO Y BUROCRACIA

Por su parte, el vicepresidente de EAPN Galicia, Daniel Bóveda, ha incidido en tres aspectos que "implican esfuerzos" y "coordinación" desde las administraciones públicas.

Para su entidad, el acceso a una "vivienda digna" resulta "prioritario", así como la lucha contra "la exclusión residencial, el chabolismo y la infravivienda".

Asimismo, que las personas puedan optar "a un empleo no precario" y combatir la "creciente y asfixiante burocracia", que también catalogó de "violencia administrativa", conforman otros dos pilares para poder erradicar la pobreza en la Comunidad.

"En Galicia no queremos políticos que rentabilicen un discurso de odio", ha reclamado. Igualmente, ha pedido a los diputados del Parlamento que "no cedan ante los discursos de aporofobia, racismo, contra el colectivo LGTB+ y ante los que niegan la violencia de género".