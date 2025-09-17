Varios barrios de A Coruña, afectados por cortes de luz por una incidencia ya subsanada

A CORUÑA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Varios barrios de A Coruña se han visto afectados por cortes de luz por una incidencia ya subsanada, según han informado a Europa Press desde la compañía Naturgy.

Esta mañana, en torno a las ocho de la mañana, entró el aviso por una incidencia eléctrica en varias zonas de A Coruña, en concreto los Rosales, Riazor y Bens, entre otras.

El suministro de luz se fue recuperando por tramos y a los 50 minutos quedó resuelto, "la mayoría de los clientes en minutos", han precisado desde la compañía.

No obstante, han reconocido al existencia de "microcortes". De los mismos, han asegurado que han sido "por las maniobras para recuperar el suministro eléctrico y localizar la ubicación de la avería". "En principio, todos los clientes tienen servicio en estos momentos", han precisado.