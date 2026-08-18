Varios municipios ourensanos superan los 42 grados en otra sofocante jornada en Galicia

Mapa de temperaturas minimas y máximas en Galicia durante la jornada del 18 de agosto de 2026. - METEOGALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Varios municipios de la provincia de Ourense han superado este martes los 42 grados de temperatura, en otra jornada sofocante en Galicia, que ha estado precedida por una madrugada con temperaturas también elevadas.

Según los datos hechos públicos por Meteogalicia, este martes la ciudad de Ourense llegó a los 42,5 grados, solo una décima más que Arnoia, donde los termómetros alcanzaron los 42,4 grados centígrados. En Leiro, las máximas llegaron hasta los 42 grados y en Salvaterra de Miño (Pontevedra), que este lunes marcó el valor máximo de toda Galicia, se han superado los 41 grados, al igual que en Vilamartín de Valdeorras.

Durante la jornada de este martes, está activada la alerta roja por altas temperaturas en la zona del Miño a su paso por Ourense, y gran parte del resto de la provincia, así como de la provincia de Pontevedra, están en alerta naranja.

Para este miércoles, está previsto que el episodio de calor pierda intensidad, y no habrá ninguna zona en nivel rojo, aunque se mantendrá la alerta naranja en la comarca de Valdeorras. Así, Meteogalicia prevé que las temperaturas máximas en las principales ciudades oscilen entre los 36 grados de Ourense y los 25 grados de A Coruña.