Vecinos de Niñodaguia reivindican su alfarería tradicional como último reducto de artesanía en la provincia de Ourense

Las mujeres recogen por las casas la piezas de barro ya seco, para transportarlas en carro hasta los hornos comunales, a 10 de abril de 2026, en Santa María de Niñodaguia, Xunqueira de Espadanedo, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

OURENSE, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de Niñodaguia, en el municipio ourensano de Xunqueira de Espadanedo, continúan reivindicando la alfarería tradicional de la localidad como último reducto de artesanía en la provincia de Ourense tras la celebración de la sexta edición de su 'Fornada Tradicional', enmarcada en los 'Días Europeos de la Artesanía'.

En concreto, dicho evento, organizado por la Asociación Amigos do Barro, en colaboración con el Ayuntamiento, Artesanía de Galicia y Diputación de Ourense, se ha desarrollado durante el pasado viernes y sábado, con el objetivo de "homenajear a los viejos cacharreros" de la localidad.

Un hecho que ha celebrado el alcalde del municipio, Pablo Graña (PP), consultado por Europa Press, quien ha señalado que Ayuntamiento, Diputación e Inorde "trabajan ahora mano a mano" para declarar la tradición como Indicación Geográfica Protegida.

"Si nos dan eso será un 'boom' muy importante para la alfarería y la piedra angular en el proyecto de artesanía de Niñodaguia, para volver a darle vida a la alfarería de este pueblo intentando ser cuna de alfareiros, para que esto no muera y que los dos que quedan vayan en aumento", ha recalcado Graña.

En este sentido, el regidor popular ha destacado que la zona cuenta con "más de un taller de alfarería montado", pero "necesitan gente que quiera aprender el oficio". "Es una profesión que lleva muchos años y sacrificio. Hoy nos quedan dos artesanos", ha recalcado.

SEXTAS 'FORNADAS'

Según ha matizado Graña, este año la jornada de alfarería ha experimentado un pequeño cambio, incluyendo, además de la habitual celebración del sábado, una nueva jornada el viernes, para "recrear la recogida de cacharros en diferentes puntos del pueblo", para "representar las diferentes alfarerías que siempre hubo" en la localidad.

Algo que también ha desgranado uno de los alfareros de la zona y presidente de la asociación, Agustín Vázquez, quien ha relatado a Europa Press que la jornada del viernes se basó en "homenajear" la ruta que hacían los "cacharreiros" hacia el "fiadeiro" en la montaña, recorriendo en este caso el pueblo de Niñodaguia con "fachóns" de luz y recogiendo piezas en las dos alfarerías de la zona.

En esta línea, Agustín ha trasladado "satisfacción" con respecto al resultado de ambas jornadas, con participantes que "han quedado muy contentos", y una afluencia que ha rondado entre ambos días las 350 o 400 personas, según sus estimaciones

"Yo no pretendo que venga mucha gente y tampoco que se masifique, sino simplemente hacer una cosa bonita, homenajear una tradición de los viejos alfareros y recrear el recuerdo de nuestra gente de atrás", ha añadido.

"Terminamos en los hornos, en donde el sábado se ha llevado a cabo la Fornada", ha añadido Agustín. En este sentido, ha adelantado, además, que en agosto se celebrará también un encuentro de "cacharreiros" durante tres días, que contará con la participación de artesanos de Galicia y Portugal, con una media de 10 y 11 artesanos, según ha matizado.

TRADICIÓN Y PROCESO

Tal y como ha detallado Agustín, la actividad de la alfarería "se remonta a hace más de 300 o 400 años", aunque --según ha explicado-- "desde que el pueblo existe hay alfarería". "En el siglo XII aparecieron ladrillos en el Mosteiro de Xunqueira. Si había ladrillos había alfareros. El sustento de la humanidad era ese", ha señalado.

En esta línea, Agustín ha relatado que en el Monte da Veigachá se encuentra una "veta de barro", de cerca de un metro y 50 centímetros de alto, que contiene caolín --arcilla blanca natural--, "a veces una capa fina, y otras de cerca de siete centímetros".

"Cuando hacemos la excavación, se puede observar como la mitad superior de la veta es de un color blanco, como si fuese harina, y la parte inferior es color chocolate", ha matizado, en referencia al especial color amarillo del barro de la zona.

Así, el proceso consiste en recoger el barro y trasladarlo al taller, en donde los "cacharreiros" lo amasan a través de amasadoras, ejerciendo una fuerta que se incrementa progresivamente para que la lámina quede "lo más fina posible" y que "todas sus impurezas se vayan deshaciendo".

A continuación, las láminas se introducen en una galletera que las envasa al vacío para retirar el aire, y se introducen en el torno para moldearlas a través de la cantidad específica de barro que sea necesaria en base a la pieza que se quiera fabricar.

"Se dejan un día, más o menos, para añadir otros detalles a cada pieza, y hay que secarlas al aire", ha matizado Agustín, y ha recalcado que dichas piezas se introducen entonces en un horno a cerca de 1.000 grados para su cocción.

MUSEO TALLER DE ALFARERÍA

La localidad de Niñodaguia cuenta, además, con un Museo Taller que, según ha destacado la gestora cultural del Ayuntamiento de Xunqueira de Espadanedo, Eugenia Muñoz, es "más que un museo, un espacio de la memoria" de tradición del municipio.

"El museo tiene un origen muy antiguo. Ya en el año 2016 se inauguró con un uso similar al actual, aunque no tenía la cantidad de piezas que tiene actualmente, pero ya contaba con ese proceso de comunicación", ha apuntado.

En concreto, el centro cuenta con una parte dedicada a la "memoria de la alfarería", en la que se guardan piezas antiguas que rondan los 50 y 100 años de antigüedad --tal y como ha explicado Muñoz-- , incluyendo además las piezas de la localidad en barro amarillo, típico de la zona.

Asimismo, el espacio cuenta con una segunda parte "muy importante", en la que se muestra la colección completa de 'oleiros' de José Suárez, "uno de los grandes fotógrafos gallegos" al que este año la Real Academia gallega de las Artes dedica su "año de las artes".

"Una de las primeras series que hizo es, precisamente, de la alfarería. Fueron una serie de fotografías que serían la base de un guión de una película que inmortalizaría la alfarería de la zona. Pero la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista impidieron que se produjese", ha matizado.

PREVISIÓN DE FUTURO

Así las cosas, el presidente de la asociación de Amigos de Barro ha señalado que la profesión "requiere por lo menos cinco años de aprendizaje", al lado de un "cacharreiro del que poder aprender".

"De la alfarería tradicional no se vive. Las administraciones deberían tomar cartas en el asunto. Quedan dos alfareros en la zona, pero debería haber una escuela de cerámica en el pueblo para poder aprender desde jóvenes, porque este oficio necesita gente que empiece antes de los 20 años", ha añadido Agustín.

Con todo, Vázquez ha matizado que los beneficios en la profesión se basan actualmente de "grandes ventas" en "momentos puntuales", esencialmente en fiestas o romerías en las que se encargan grandes cantidades de piezas. "Ahora el precio de las vasijas no es barato, porque es necesario vivir de ellas y tienen su coste de fabricación", ha concluido.