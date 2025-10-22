Vecinos de las parroquias de Fragoselo y de Coruxo de Vigo recuperan la luz tras horas sin suministro por una avería

VIGO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de las parroquias viguesas de Fragoselo y de Coruxo han recuperado la luz en la tarde de este miércoles tras permanecer horas sin suministro debido a una avería.

Fuentes de Naturgy consultadas por Europa Press han indicado que sobre las 18.00 horas la incidencia ya estaba totalmente resuelta, después de que unas 3.000 personas se hayan visto afectadas durante esta jornada.

Fue sobre las 09.30 horas cuando se tuvo constancia de una avería en una línea de media tensión que afectó a unos 3.000 clientes que permanecieron horas sin luz. Las zonas más afectadas fueron las parroquias de Fragoselo y Coruxo de Vigo.

A partir de ahí, los operarios comenzaron a tratar de solucionar el problema, por lo que a lo largo del día los vecinos fueron recuperando la luz de forma gradual, hasta que a las 18.00 horas todos los hogares ya tenían el suministro restablecido.