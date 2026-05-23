Vecinos de Tui recuerdan este sábado a los fallecidos en la explosión de la pirotecnia de Paramos

Archivo - Escombros tras la explosión de Tui en Paramos, que dejó arrasó viviendas - EUROPA PRESS - Archivo

VIGO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de la localidad pontevedresa de Tui han convocado para este sábado un acto homenaje a los fallecidos en la explosión de una pirotecnia ilegal ocurrida en mayo de 2018, cuando se cumplen ocho años de aquella tragedia en la perdieron la vida dos personas.

Así, la Asociación de Afectados pola Explosión Paramos-Guillarei ha organizado una quedada vecinal en el parque de la 'zona cero' donde todo ocurrió a partir de las 16.30 horas, con el objetivo de recordar al matrimonio fallecido en la explosión.

Precisamente también fue un 23 de mayo, pero de hace ocho años, cuando ocurrieron los hechos, causando la muerte de dos personas, decenas de heridos y cuantiosos daños materiales.

En concreto, se calcula que hubo unas 400 viviendas afectadas con daños diversos, más de 70 vehículos y cerca de 30 heridos, además de las dos víctimas mortales.

La explosión supuso, además, una larga batalla en los tribunales, que llegó hasta inicios de este año, cuando el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) estimó recursos de afectados por la explosión, incrementando las indemnizaciones de los recurrentes.

En su sentencia, el TSXG también desestima los recursos presentados por distintas aseguradoras, así como por el Ayuntamiento o por distintas víctimas. Sin embargo, sí estimó las apelaciones de una las afectadas y del hermano del fallecido, además de la madre y los cinco hermanos de la otra víctima mortal.

De esta manera, en el primero de los casos, la mujer pasó de cobrar 1.700 euros (que se recogían en la sentencia de la Audiencia) a 9.072,96 euros por los daños sufridos.

Por su parte, al hermano del fallecido y a la madre y hermanos de la mujer también fallecida se le concedieron las cantidades que se determinan en el baremo en ejecución de la sentencia por parentesco, que serán satisfechas directa y solidariamente por la aseguradora hasta un máximo de millón y medio de euros. Todo ello después de que en la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra estos familiares no constasen como damnificados.

La Audiencia condenó en su día, en una vista de conformidad, al responsable de la empresa, Francisco G.L., que admitió los hechos y aceptó 4 años de prisión como autor de dos delitos de homicidio imprudente y 28 lesiones por imprudencia, además de tres delitos de riesgo catastrófico provocado por explosivos (por los 'zulos' que la Guardia Civil descubrió y que tenían material explosivo almacenado de forma irregular).