Una veintena de socialistas integrarán la delegación del PSdeG que participará este sábado en el comité federal del PSOE

Archivo - El secretario general del PSdeG y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro (d), durante la reunión del Comité Nacional del Partido Socialista de Galicia, a 10 de enero de 2026, en Santiago de Compostel - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de socialistas, encabezadas por el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, integrarán la delegación del PSdeG que participará este sábado, día 27 de junio, en el Comité federal que el Partido Socialista celebrará en su sede de Ferraz.

Fuentes de la dirección del PSdeG han destacado que Galicia acudirá a la cita para "intervenir y para proponer", "como siempre ha hecho".

Estas fuentes destacan que si alguien conoce en propia piel por lo que está atravesando el partido y el secretario general, Pedro Sánchez, es líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien estuvo apartado ocho años de la política por "unos anónimos falsos propiciados por el PP de Feijóo", con un "acoso judicial" que acabó con una única persona expedientada, "la propia jueza".

Y es que el PSdeG sostiene que fue en Galicia donde "Feijóo comenzó su mala praxis y ataques personales en una de las campañas más sucias que se recuerda, con la que llegó a gobernar la Xunta".

Frente a ello, los socialistas gallegos consideran que "la unidad y la lealtad deben ser el pago de los socialistas". "Porque detrás de esta batalla no solo está el futuro de un gobierno o de un secretario general, sino que está el futuro de un proyecto político que demostró que se puede gobernar para la mayoría social", indican.

Todo ello frente a un Partido Popular que, según aseguran, "no ha presentado ningún proyecto alternativo más que el ir de la mano de Vox, un partido recentralizador e inhumano, que está obligando ya al PP en las CCAA donde gobiernan juntas a retroceder en derechos".

En la reunión de su máximo órgano del partido entre congresos, el PSOE prevé poner en marcha este sábado el calendario de candidaturas para las elecciones autonómicas y municipales que se celebrarán en mayo de 2027.

Los socialistas celebrarán la cita en medio de un contexto en el que algunas voces críticas piden al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la convocatoria de elecciones generales.