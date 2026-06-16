O Vello Cárcere de Lugo recibirá la distinción de Lugar de Memoria Democrática en los próximos días

Vello Cárcere de Lugo - VELLO CÁRCERE

LUGO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE de Lugo, Miguel Fernández, ha confirmado este martes que O Vello Cárcere será declarado Lugar de Memoria Democrática en los próximos días, contestando así a la solicitud realizada el año pasado y al avance que hizo hace dos meses el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, en una visita a la ciudad.

Miguel Fernández ha avanzado que solo está pendiente que se haga oficial con la publicación de la declaración en el BOE, un situación que se dará antes de que acabe el mes y que se completará con la visita del Secretario de Estado a Lugo. "Esta visita no tiene fecha pero no se alargará mucho más allá de final de mes", ha aclarado.

El exmandatario de la ciudad ha mostrado su satisfacción por esta decisión del Gobierno central que permitirá "honrar la memoria de todas las personas que murieron o estuvieron aquí desde el respeto, la verdad y la dignidad". También ha querido destacar que este nombramiento es un respaldo al trabajo realizado por "sucesivos gobierno progresistas en la ciudad".

"Con la labor de mucha gente hemos conseguido transformar un lugar de muerte, dolor y sufrimiento en otro de cultura, democracia y libertad", ha recordado Fernández en alusión a su pasado como cárcel franquista.

También ha agradecido la labor realizada por los funcionarios durante varios meses para poder obtener finalmente la distinción "que colocan a O Vello Cárcere como uno de los lugares de mayor relevancia democrática de España, junto con otros tan relevantes como el Pazo de Meirás o las Islas de San Simón".

Este reconocimiento supondrá para el Ayuntamiento de Lugo un apoyo económico y técnico, a través de diferentes fondos, para continuar con las labores de divulgación el pasado histórico de este centro, además de poder acoger las exposiciones que tiene el departamento de Memoria Democrática del Estado y que recorren toda la península, tal y como ya había adelantado en ocasiones anteriores. Asimismo, servirá para proteger la integridad del propio edificio y su conservación.

O Vello Cárcere fue concebido como cárcel modelo, al ser la primera que utilizó celdas individuales y tuvo servicio de escuela, pero acabó albergando numerosos presos políticos, con un gran problema de hacinamiento, en la época de la guerra y la posterior dictadura. Convertida en símbolo de represión y silencio, la cárcel forma parte de la memoria colectiva de Lugo y de Galicia.

Tras un proceso de rehabilitación impulsado por el Ayuntamiento, el edificio ha recuperado su valor patrimonial y arquitectónico y actualmente funciona como centro cultural abierto a la ciudadanía, acogiendo exposiciones, actividades sociales y programas de divulgación que, como explica el ente municipal, "fomentan la reflexión crítica sobre el pasado y la defensa de la democracia".

VISITA DEL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURAS

Miguel Fernández también ha aprovechado para anunciar que espera la visita a final de mes del Ministro de Infraestructuras a Lugo para supervisar el final de la obras de la Intermodal.

"Las obras están en marcha y van en el tiempo establecido, por lo que esperamos que se cumpla lo previsto aunque dependerá de la agenda del Ministro", ha añadido.

CRECE LA TENSIÓN POR LA DECLARACIÓN ARI PARA DOS BARRIOS

El PSOE y el PP mantienen una disputa sobre la autoría y la gestión de la candidatura de Lugo para lograr la declaración de Área de Rehabilitación Integral (ARI) en los barrios de A Milagrosa y Feijoo.

Según el PSOE, el actual Gobierno local está intentando atribuirse un trabajo que ya estaba prácticamente realizado por el anterior Ejecutivo municipal.

El exconcejal de Urbanismo, Jorge Bustos, asegura que la documentación técnica presentada es fruto de varios meses de trabajo desarrollados durante el anterior mandato, con estudios elaborados por la empresa GAO Arquitectura y la participación de los servicios técnicos municipales.

Considera "imposible" que un expediente de esta complejidad se haya elaborado en apenas un mes y acusa al Gobierno local de apropiarse de forma "obscena" de un proyecto ya preparado. Además, sostiene que el anterior Ejecutivo dejó avanzadas las gestiones institucionales con el Ministerio de Vivienda para facilitar la obtención de fondos de rehabilitación.

Por su parte, el PP rechaza estas acusaciones y responde que el PSOE anunció durante años la ARI de A Milagrosa y Feijoo sin llegar nunca a solicitar las ayudas ni completar la tramitación necesaria.

Los populares sostienen que el paso aprobado recientemente por la Xunta de Goberno Local es precisamente el que los socialistas dejaron pendiente durante sus 27 años al frente del Ayuntamiento.

También defienden que el actual Gobierno está haciendo en poco más de un mes lo que el PSOE no fue capaz de materializar en décadas y consideran que las críticas socialistas responden al malestar por ver cómo se avanza ahora en un proyecto que permaneció bloqueado durante años.