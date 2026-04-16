O Vello Cárcere de Lugo será declarado Lugar de Memoria Democrática en el mes de mayo

LUGO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, se ha reunido este jueves con el alcalde de Lugo, Miguel Fernández, para comunicarle que O Vello Cárcere será reconocido como Lugar de Memoria Democrática, tal y como solicitó el año pasado.

El responsable del Gobierno en Galicia ha avanzado que la distinción saldrá en el Boletín Oficial del Estado en el mes de mayo y es producto del "magnífico trabajo" que se ha realizado en el proceso de rehabilitación de las instalaciones.

Así lo ha comunicado durante una visita al antiguo penal, acompañado de la subdelegada, Olimpia López, en la que han contado con una guía que les ha explicado la historia que acompaña a este edificio que fue cárcel durante la dictadura.

El alcalde ha recordado que la visita que realizó el secretario de Estado de memoria democrática en septiembre "ya nos indicaba la idoneidad del edificio para recibir esta distinción" y a mostrado su satisfacción por los resultados de un trabajo realizado "con mucho mimo".

"Con la labor de mucha gente hemos conseguido transformar un lugar de muerte, dolor y sufrimiento en otro de cultura, democracia y libertad", subrayó Fernández.

A renglón seguido, ha recordado que este edificio fue concebido como cárcel modelo, al ser la primera que utilizó celdas individuales y tuvo servicio de escuela, pero que acabó albergando numerosos presos políticos, con un gran problema de hacinamiento, en la época de la guerra y la posterior dictadura.

Este reconocimiento supondrá para el Ayuntamiento de Lugo un apoyo económico y técnico para continuar con las labores de divulgación el pasado histórico de este centro, además de poder acoger las exposiciones que tiene el Departamento de Memoria Democrática del Estado y que recorren toda la península, tal y como ha concluido.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno definió este avance como "un paso decisivo" y aseguró que la declaración representa "un acto de justicia, de reparación y de dignidad", al tiempo que reafirma el compromiso de las instituciones con la memoria de las víctimas de la represión.

En este contexto, recordó que "tanto O Pazo de Meirás, las Islas de San Simón y San Antón como la ciudad de Ferrol son lugares que merecen esta distinción".

El delegado también destacó "el respeto absoluto del Ministerio al valor histórico de este espacio de represión política y a su función actual como lugar de difusión de valores democráticos", subrayando que estas características lo convierten "en un ejemplo paradigmático de este reconocimiento".

En su intervención, incidió en el papel histórico del lugar, al ser uno de los principales centros de represión en Galicia durante la Guerra Civil y la posguerra, por el que pasaron alrededor de 5.000 personas entre 1936 y 1940.

Según indicó, en él se vivieron "situaciones de extrema dureza, con persecución, torturas y condiciones inhumanas", por lo que consideró fundamental preservar esta memoria y transmitirla a las nuevas generaciones "para explicar lo que ocurrió, evitar que se banalice e impedir que caiga en el olvido".

Durante el acto, el delegado hizo hincapié en la cooperación con el Ayuntamiento de Lugo y destacó la labor del alcalde, Miguel Fernández, señalando que "cuando hay diálogo y cooperación, los proyectos avanzan".

Además, situó este anuncio dentro de los compromisos del Gobierno con la ciudad, haciendo referencia a actuaciones como los 9 millones de euros destinados a la nueva comisaría de la Policía Nacional, los avances en la intermodal -que será una realidad este mismo año- o la mejora de las conexiones ferroviarias que permitirán viajar a la capital en el mismo día.

"En este tiempo estamos sacando de un cajón cuestiones fundamentales para Lugo y materializando proyectos que llevaban años parados", afirmó, añadiendo que el impulso a la memoria democrática forma parte de estos avances.

"Proyectos que no ocurren por casualidad, suceden porque hay un Gobierno y un Ayuntamiento que trabajan por lo mejor para esta ciudad", concluyó, destacando "una forma de hacer política discreta, sin hacer ruido, constante y que da resultados".

EL PENAL

Inaugurada a finales del siglo XIX, la antigua prisión fue escenario de la represión durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Entre sus muros estuvieron encarceladas numerosas personas por motivos políticos, como el doctor Rafael de Vega, y muchas de ellas condenadas a largas penas o incluso a la muerte, como le pasó a esta figura histórica, que fue fusilado cerca del penal. Convertida en símbolo de represión y silencio, la cárcel forma parte de la memoria colectiva de Lugo y de Galicia.

Tras un proceso de rehabilitación impulsado por el Ayuntamiento, el edificio ha recuperado su valor patrimonial y arquitectónico y actualmente funciona como centro cultural abierto a la ciudadanía, acogiendo exposiciones, actividades sociales y programas de divulgación que, como explica el ente municipal, "fomentan la reflexión crítica sobre el pasado y la defensa de la democracia".