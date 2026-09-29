Las ventas del comercio minorista gallego suben un 2,8% en agosto, pese al descenso a nivel nacional

SANTIAGO DE COMPOSTELA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La facturación del comercio minorista gallego subió un 2,8% en agosto, respecto al mismo mes de 2025 a precios constantes, según datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos por Europa Press.

Estas cifras contrastan con las contabilizadas a nivel nacional, ya que en el total de España las ventas del comercio minorista bajaron un 1,1% en los últimos 12 meses.

En lo que va de año, en Galicia se incrementaron un 2,4%, mientras que los datos estatales recogen una subida del 1,3%.

Por su parte, la ocupación en el sector creció en Galicia un 0,9% en el último año y un 1,3% entre enero y agosto. En toda España, bajó un 0,1% anual y subió un 0,5% hasta agosto.