Las ventas del sector servicios en Galicia suben un 3,7% en julio, por debajo de la media nacional

SANTIAGO DE COMPOSTELA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios registró un aumento de su facturación en Galicia del 3,7% en julio, en comparación con el mismo mes de 2025, según datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos por Europa Press.

Esta cifra supone un incremento inferior al contabilizado a nivel nacional, ya que en el total de España las ventas del sector servicios subieron un 4,8% en el séptimo mes del año.

Sin embargo, entre junio y julio, en Galicia se dispararon un 11% y solo un 0,8% a nivel nacional. En lo que va de año, acumulan una subida de un 2,9% en la Comunidad y un 5,5% en toda España.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el sector servicios registró un aumento de su facturación del 4,8% en julio en relación al mismo mes de 2025, tasa casi cuatro puntos inferior a la del mes anterior y la menos pronunciada desde el pasado mes de febrero (+2,1%), siempre según el INE.

Con el avance de julio, las ventas del sector servicios encadenan 28 meses consecutivos de tasas interanuales positivas.

Según Estadística, dentro del sector servicios, el comercio elevó sus ventas un 4,8% en el séptimo mes del año, mientras que los otros servicios facturaron un 4,7% más que en igual mes de 2025.

Dentro del comercio, se registraron avances interanuales en el comercio al por mayor (+6,4%) y en el comercio al por menor (+3,9%), mientras que la venta y reparación de vehículos y motocicletas disminuyó un 0,3%.

Por su parte, dentro de los servicios, los mayores incrementos interanuales de la facturación se los anotaron las actividades inmobiliarias (+9,7%), transporte y almacenamiento (+8,3%), actividades administrativas y servicios auxiliares (+4,5%) e información y comunicaciones (+4,1%), seguido de actividades profesionales, científicas y técnicas (+3,4%) y hostelería (+0,5%).

Dentro de la hostelería, los servicios de comidas y bebidas elevaron su facturación en julio un 0,7% interanual, mientras que las ventas de los servicios de alojamiento aumentaron un 0,3%.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de los servicios se incrementó un 5,1% en julio en tasa interanual, porcentaje casi dos puntos inferior al del mes anterior. Con este repunte, la serie corregida también encadena 28 meses de incrementos interanuales en la facturación de los servicios.

En tasa mensual (julio sobre junio), las ventas del sector, eliminando el efecto estacional y de calendario, bajaron un 0,7%, frente al repunte mensual del 1,2% experimentado en junio.

En los siete primeros meses del año, las ventas de los servicios aumentaron un 5,5%, con subidas del 5,8% en el comercio y del 4,9% en el sector de otros servicios.