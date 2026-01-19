Víctimas del accidente de Angrois trasladan su "más sentido pésame" y solidaridad a todos los afectados de Adamuz

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

   La plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia, que ocurrió hace 13 años en Santiago de Compostela, trasladan su "más sentido pésame y solidaridad a todas las personas afectadas por la tragedia ferroviaria de Adamuz".

   "Acompañamos a víctimas y familiares en este momento de profundo dolor y nos ponemos a su disposición, desde el máximo respeto y compromiso con la dignidad, la verdad y la justicia", señala la asociación en un breve comunicado remitido a la prensa.

   "Confiamos en que se les preste toda la atención y el apoyo que necesitan", destaca la nota, que concluye insistiendo en mandar todo su "ánimo y apoyo a los afectados".

