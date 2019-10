Víctimas del accidente ferroviario en Angrois piden que Talgo "inicie una investigación exhaustiva"

Actualizado 11/10/2019 10:48:43 CET

Subrayan su apoyo al técnico que ha denunciado borrado de averías y a toda la "gente honrada y valiente" que "cuenta la verdad"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Víctimas del accidente de Angrois reclama a Talgo que "inicie una investigación exhaustiva" sobre el supuesto borrado de evidencias de averías tras el siniestro ferroviario ocurrido en Santiago de Compostela en el que murieron 80 personas, al tiempo que piden una reunión con el presidente de esta compañía.

Así lo ha indicado la plataforma en un comunicado tras revelar este jueves que un técnico que trabajaba entonces en la empresa denunció que directivos de Talgo ordenaron borrar de la base de datos "todas las averías" detectadas en el tren accidentado el 24 de julio de 2013 en Angrois transcurrida una media hora del siniestro.

Esta asociación de víctimas ha criticado que Talgo saliera al paso "diciendo que es técnicamente imposible borrar esos datos" algo que, ha incidido "cualquier persona con mínimos conocimientos técnicos sabe que no es verdad". Además, lamenta que la empresa diga que las personas a las que se menciona en la denuncia del técnico "se fueron inmediatamente a Santiago, por lo que no pudieron hacerlo".

"Esperamos que Talgo inicie una investigación exhaustiva y muestre pruebas de que estas personas no estaban allí, ya que no es la primera vez que la empresa fabricante del tren oculta información de esta tragedia. Ya lo hicieron al no facilitar los datos de peso del tren, que quedó sin aclarar en el peritaje", ha destacado la plataforma de víctimas. Además, ha indicado que solicitarán "públicamente al presidente de Talgo" que les reciba "para aclarar esta situación".

"ESPELUZNANTE"

Sobre lo sucedido, consideran "espeluznante" cómo "todas las partes implicadas hicieron su trabajo rápidamente para ocultar las verdaderas causas de esta terrible tragedia".

Al respecto, han recordado que "Renfe no enviaba la información al juzgado" y "no entregó el aviso del jefe de maquinistas advirtiendo por escrito del peligro de la curva que apareció meses después". A ello, han sumado que "Adif ocultó información relevante y contrató al despacho de abogados de su imputado para asesorar a los técnicos en la Comisión de Investigación Parlamentaria".

También han apuntado que el Ministerio de Fomento, "con Ana Pastor al frente, trató de ocultar el demoledor informe de la UE"; y el entonces secretario de Estado Rafael Catalá "negaba que fuera un accidente de alta velocidad para proteger los negocios". "Fomento se negó y sigue negándose, ahora con el ministro Ábalos a la cabeza, a hacer una investigación técnica independiente como exige la UE", han criticado.

"A esto se suma ahora la otra organización involucrada que faltaba, Talgo, borrando nada más ocurrir el accidente, con nocturnidad y alevosía, la información sobre las averías que sufría el tren antes de su partida. Es más, les felicitaron por el borrado", han manifestado las víctimas

En esta línea, han criticado que "no sólo se trata de ocultar las causas, también hay premiados, puertas giratorias de la vergüenza y censura: como el veto a la proyección del documental por parte del PP y el PSOE en el Congreso". "También vetaron la reproducción del audio del conductor tras el accidente, que en los primeros días se filtró cortada a la prensa por parte del Gobierno", han apostillado.

"TODA LA VERDAD"

"Queremos dar de nuevo las gracias a la gente honrada y valiente, y animamos a que más gente lo haga", ha subrayado la plataforma de víctimas, para incidir en que "conocer toda la verdad es la mejor forma de honrar a los que ya no están". "Conseguir que algo tan terrible no vuelva a suceder y que los responsables no queden impunes", defienden.

Por ello, sostienen que "personas como este técnico, que cuenta la verdad por encima de otros intereses y miedos", hacen que se sientan "orgullosos y reconfortados en esta lucha".