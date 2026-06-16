Víctor Erice guiará a jóvenes cineastas para crear cortometrajes en la Ribeira Sacra

El director Víctor Erice - LA PLANTACIÓN

LUGO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director Víctor Erice ofrecerá un taller práctico de realización a un grupo de 20 personas que provienen de diferentes países para crear cortometrajes en el entorno de la Ribeira Sacra.

Esta cita, que se celebrará del 20 al 29 de septiembre, tendrá lugar en la localidad de Rosende, municipio de Sober (Lugo), en donde se alojarán en la Casa Grande de Rosende.

El autor de clásicos del cine español como 'El espíritu de la colmena' o 'El sur' guiará durante diez días a estos jóvenes cineasta, que trabajarán de manera individual, aunque coordinándose en todo lo posible, con el objetivo de crear un cortometraje (alrededor de 10 minutos) por persona asistente.

Casa Grande de Rosende es pazo gallego de 1511, rodeado de viñedos y jardines, que los asistentes podrán conocer de la mano de su propietario, el arquitecto Manuel Vieitez.

LA RIBEIRA SACRA, PROTAGONISTA

En el taller se recorrerán todas las fases de creación de una película, desde el impulso e idea inicial hasta el montaje y proyección final.

Erice participará como supervisor desde el principio del proceso: sugerencias en las localizaciones, desarrollo de las ideas iniciales, propuestas de rodaje y de montaje. El escenario sobre el que deberán proyectar su mirada como cineastas será el pueblo lucense de Rosende y la Ribeira Sacra.

No es indispensable tener una experiencia cinematográfica previa, ya que el taller está orientado a cineastas, cámaras, realizadores, estudiantes de cine, estudiantes de Bellas Artes, Comunicación Audiovisual, Imagen y Sonido y a cualquier persona interesada sin ninguna limitación de edad ni nacionalidad. No obstante, es condición indispensable que cada persona que se inscriba posea conocimientos básicos de grabación de imagen y sonido, además de edición de video.

Este proyecto impulsado por La Plantación cuenta con plazas disponibles, por lo que se pueden presentar solicitudes en su web.