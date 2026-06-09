Vieites (CEG) remite a la patronal coruñesa ante las protestas del textil

Protesta del textil frente a la CEG en Santiago - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la confederación de empresarios de Galicia (CEG), Juan Vieites, ha remitido al titular de la patronal de A Coruña, Antonio Fontenla, ante las protestas de representantes del sector textil, que este martes han trasladado su acampada reivindicativa hasta las puertas de la organización gallega, que celebraba su asamblea.

En todo caso, Vieites ha criticado actitudes de "acoso y derribo" contra personas concretas, en referencia a la secretaria general de la confederación de empresarios coruñesa.

"Estamos un poquito molestos", ha advertido, en declaraciones a los medios de comunicación, sobre "actuaciones producidas en las últimas semanas" que "han excedido de los límites tanto en A Coruña como aquí", por la capital gallega. "No las aprobamos", ha incidido.

En este sentido, ha abogado por "intentar entre todos buscar" que el diálogo social sea "productivo" y ha rechazado "alguna actuación" que ha motivado, según el presidente de la CEG, que "alguna persona en las zonas de A Coruña ha tenido que darse de baja por motivos de salud por ese continuo acoso y derribo, en concreto a la secretaria general de A Coruña".

"La asamblea ha dicho que esas actuaciones no son lo deseable" y ha acordado "transmitir tanto al Consello Galego de Relacións Laborais como al Consello Económico e Social que estos no son los caminos para llegar a consensos y acuerdos".

Según Vieites, "todo se puede discutir, todo se puede hablar, pero pasarse de los límites como se está pasando, focalizando en personas determinadas..." En este extremo, ha avisado de que, de seguir así, "al final, si no, las empresas dejarán de asistir" a estos encuentros.

"NI ME VOY A PREOCUPAR"

En las declaraciones a los periodistas, y ante el ruido de la protesta que llegaba al interior de la sede de la CEG, Vieites ha señalado: "A nosotros no nos han dicho nada. La CEG no sabemos qué están discutiendo, ni me voy a preocupar. Nosotros tenemos las confederaciones provinciales aprobados los convenios correspondientes, por lo tanto..."

Así, ha aludido a Antonio Fontenla. La acampada lleva 15 días frente a la sede de la confederación de A Coruña y Vieites ha asegurado que allí "están dispuestos a seguir hablando, pero no bajo presiones", al entender que "no es buena praxis". En todo caso, ha preferido "que sea Fontenla el que hable".