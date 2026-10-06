Vieites (CEG) ve "oportunismo ideológico" en la huelga general tras "casi 8 años en los que nunca se celebró nada"

VIGO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, ve "oportunismo ideológico" en la convocatoria de huelga general al llegar precisamente después de anunciarse unas elecciones "tras casi 8 años en los que nunca se celebró nada".

Así lo ha señalado en declaraciones a Europa Press en el marco de su visita a la Feria de Conxemar, en Vigo, donde ha criticado que toda huelga que no parte de un diálogo social "permanente y constructivo, no es buena".

"Esto de estar casi 8 años y nunca se celebró anda y ahora que se han convocado elecciones generales se pone una huelga, me parece que es un oportunismo ideológico que en las democracias más avanzadas no tiene cabida", ha insistido.

Para él, es necesario antes de convocar el paro hablar, dialogar y poner medidas sobre la mesa para solucionar los problemas actuales.

Preguntado sobre la posibilidad de que la huelga sea ilegal, como apuntó el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, Vieites ha apuntado que este paro "no tiene nada que ver" con un conflicto entre empresarios y trabajadores, por lo que "pudiera considerarse ilegal".