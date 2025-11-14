Vigo acende este sábado as súas luces con hoteis "case completos" para a ponte e previsión dun "moi bo" Nadal

VIGO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
Vigo acenderá este sábado as súas luces de Nadal para dar comezo ás festas en "todo o planeta" cun evento a partir das 20.00 horas baixo a árbore xigante da Porta do Sol, onde se congregarán unhas 7.000 persoas para vivir en directo o inicio da temporada máis esperada na cidade.
Tal como informou o alcalde, Abel Caballero, finalmente o acto comezará ás 20.00 horas, esperando que a choiva dea uns minutos de tregua. Así, animou a achegarse á praza a todos aqueles que queiran acudir, indicando que só poderán acceder 7.000 persoas a través das rúas Príncipe, Policarpo Sanz, Carral e Doutor Caraval.
Ademais, tamén dixo que o Concello instalará até tres pantallas xigantes en distintos puntos da cidade para retransmitir o aceso: Policarpo Sanz, Museo Marco e Vialia.
Abel Caballero informou, ademais, de cales serán as cancións que soarán este ano na árbore xigante de luces de Vigo, que nesta ocasión terá 45 metros de altura. Así, poderán escoitarse 'Happy Xmas', de John Lennon; 'All i want for Christmas is you', de Mariah Carey, e 'Llegó la Navidad', de Ozuna.
Tamén estarán presentes 'Merry Christmas', de Elton John; 'Englishman In New York', de Sting, e o Waltz número 2 de Shostakovich.
O rexedor informou de que este mesmo sábado abrirá o Cíes Market, situado na alameda da cidade, mentres que o resto de mercadillos do Nadal de Vigo, que estrean localizacións como Vilia ou Bouzas, "irán abrindo en diferentes días".
A cidade contará este ano con case 12 millóns de luces LED, instaladas en 460 rúas e prazas, sumando así 40 máis que o ano pasado. En total, haberá máis de 7.000 motivos ornamentais, con 1.161 arcos, 2.883 motivos e 2.667 árbores.
O Nadal de Vigo contará con máis de 50 unidades de elementos lumínimos 3D, cun Belén Monumental en casa das Artes, así como coa Casa de Papá Noel ou a súa característica nora xigante.
Nesta ocasión, o Nadal estenderase a outros puntos da cidade, cun novo mercadillo en Bouzas e cun mercado xigante e pista de xeo en Vialia, entre outras novidades.
HOSTALEIROS
A escasas horas do aceso das luces de Vigo, os hostaleiros vigueses xa ven con bos ollos as festas, prevendo un "moi bo" Nadal, indicando que este sábado os hoteis do centro están xa ao 80%. A pesar de recoñecer algunhas cancelacións de última hora pola choiva, reivindicaron que se trata dun "bo dato".
En declaracións a Europa Press, o presidente da Asociación de Hostalaría de Vigo (Ahosvi), Daniele Provezza, asegurou que para o sábado da ponte de decembro, os hoteis da cidade están "case completos", aínda que animou aos turistas a que visiten Vigo porque "aínda hai oco".
Os empresarios esperan unha "moi boa temporada" porque "pinta moi ben" este Nadal, non só pola ocupación hostaleira, senón tamén polo número de reservas de ceas.
Respecto diso, Provezza dixo que decembro está practicamente cheo e moitos grupos están a adiantar estas celebracións a novembro. Ao seu xuízo, isto tamén é unha boa noticia porque "desestacionaliza" a temporada e permite crear emprego de mellor calidade.
Aínda que explicou que os establecementos do centro son os que máis se benefician das luces, puxo en valor que o resto da cidade tamén nota o empuxón do Nadal e increméntase o número de reservas.