Vigo acogerá este jueves el preestreno de 'Rondallas', película de Daniel Sánchez Arévalo rodada en las Rías Baixas

El director Daniel Sánchez Arévalo (centro) con los actores Tamar Novas (izq.) y Xosé A. Touriñán (der.) durante el rodaje de 'Rondallas' - BETA FICTION

VIGO, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vigo acogerá este jueves, 11 de diciembre, el preestreno en España de 'Rondallas', la nueva película de Daniel Sánchez Arévalo, rodada en diferentes localizaciones de las Rías Baixas. El estreno en salas será el 1 de enero de 2026.

Escrita y dirigida por Daniel Sánchez Arévalo ('Azuloscurocasinegro', 'Primos', 'Gordos'), este film supone el regreso al cine del cineasta con el que será su sexto largometraje. "Se trata de una comedia dramática, una oda a la resiliencia y a la importancia de la comunidad en tiempos difíciles", explica la productora.

Está protagonizada por un reparto con gran presencia de intérpretes gallegos conformado por: Javier Gutiérrez, María Vázquez, Judith Fernández, Tamar Novas, Carlos Blanco y Fer Fraga. Completan el reparto Xosé A. Touriñán, Marta Larralde y la niña Lola López Rodríguez.

La historia se sitúa dos años después del trágico naufragio de un barco pesquero que sacudió a un pequeño pueblo marinero gallego, algunos miembros de la rondalla, una agrupación de música tradicional en la que participan desde niños hasta ancianos, deciden que ya es hora de recuperar la ilusión y dejar el luto atrás. Por ello vuelven a unirse para ponerla en marcha.

El evento tendrá lugar este jueves en los cines Cines Tamberlick con la presencia del propio director y el elenco. A las 19,00 horas, la Rondalla Gran Sol ofrecerá una actuación en el interior del centro comercial Plaza Elíptica, mientras que la proyección tendrá lugar a las 20,00 horas. Previamente, habrá un pase para prensa el miércoles por la mañana.

PRODUCCIÓN

El film tuvo su estreno mundial en la pasada edición del Festival de San Sebastián, donde tuvo una gran acogida ante 3.000 personas en el Velódromo.

Es una producción de Ramón Campos para Mister Fields and Friends y Bambú Producciones y Rondallas Movie AIE. Cuenta con la participación de Movistar Plus+, RTVE y TVG, con la financiación del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).

Está cofinanciada por la Unión Europea con la subvención de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) y cuenta con la colaboración de la Diputación de Pontevedra.