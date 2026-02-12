Vigo actualiza su programación de Carnaval por el mal tiempo y pospone la actuación de París de Noia para el viernes 20

Imagen de la presentación del Carnaval de Vigo. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vigo ha actualizado su programación de Carnaval debido a las condiciones meteorológicas adversas que atraviesa la ciudad y ha pospuesto la actuación de la orquesta París de Noia, prevista para este viernes, para el próximo viernes 20 de febrero.

Así lo ha señalado el alcalde, Abel Caballero, en rueda de prensa, quien ha subrayado que la programación del sábado sí se mantiene ya que no se esperan lluvias. Esta jornada incluye, entre otros, el desfile de comparsas y carrozas, que comenzará a las 18.00 horas en la rotonda de Isaac Peral.

Sin embargo, la animación de calles del viernes ha sido cancelada, así como la actuación de París de Noia en Puerta del Sol, que se pospone al día 20.

Los actos del domingo, con animación en las calles y actuaciones infantiles, con un concierto de Uxía Lambona e a banda molona (17.30 horas) se mantienen en la Puerta del Sol, con chocolatada a las 19.00 horas. No obstante, en caso de lluvia se trasladarán al Auditorio Municipal.

Entre otras actuaciones, lunes también habrá talleres para los más pequeños y animación en las calles, que se repetirá el martes, cuando también habrá concurso de disfraces. Al igual que el día anterior, en caso de precipitaciones, se celebrará en el Ayuntamiento.

"¡Qué tiemble Río de Janeiro que vamos a por ellos! Ya ciertamente le ganamos a los carnavales de Canarias y ya estamos en otra dimensión", ha apostillado Caballero.