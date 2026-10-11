Vigo alberga este lunes una concentración en homenaje a Maricarmen y contra la "especulación" que "forzó su muerte"

Decenas de personas muestran carteles durante la manifestación ‘Hasta Siempre, Maricarmen’, desde la Puerta del Sol hasta la vivienda de Maricarmen, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

VIGO, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alianza pola Vivenda de Vigo, plataforma integrada por varios colectivos sociales, ha convocado para este lunes, 12 de octubre, una 'concentración-vigilia' en homenaje a Maricarmen y "en repulsa a la especulación que forzó su muerte".

El acto de protesta, que llevará por nombre 'Vigo por Maricarmen', tendrá lugar a las 19.00 horas frente al Museo de Arte Contemporáneo (MARCO). Esta convocatoria se suma a otras muestras en señal de recuerdo e indignación que ha desatado el fallecimiento de esta vecina de Madrid, convertida en un símbolo de las protestas por la vivienda tras su desahucio en septiembre.

En concreto, Alianza pola Vivenda aprecia que su "lucha y determinación" ha servido de "impulso" para la "ola de indignación que atraviesa el país". Además, la entidad quiere denunciar con la concentración la "incapacidad" política para tomar "medidas contundentes para confrontar el conflicto de la vivienda".