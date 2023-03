Vigo celebra desde este fin de semana su Reconquista más larga y volverá a llenar el Casco Vello de actividades

VIGO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Vigo celebra desde este fin de semana su Reconquista más larga y es que, aunque los puestos callejeros no se instalarán hasta el viernes 31 de marzo, desde este sábado ya ha habido música, representaciones o desfiles por el centro de la ciudad.

Así, a lo largo de los próximos días se desarrollarán diversas actividades en distintos emplazamientos del Casco Vello, para conmemorar el 214 aniversario del alzamiento popular que llevó a la ciudad olívica a convertirse en la primera urbe que lograba librarse del ejército invasor de Napoleón, en una fiesta declarada de Interés Turístico Nacional.

Tras el concierto de la Orquesta Juvenil Kv 2211 este sábado en la Basílica Catedral de Santa María, y la representación de la destitución del alcalde José Antonio Alonso y la toma de la ciudad por las tropas invasoras, este domingo los soldados franceses volverán a desfilar por las calles del centro. No faltarán las actividades infantiles o las actuaciones musicales en la Praza do Berbés, Praza da Pedra o Porta do Sol.

Este lunes a las 20,00 horas se celebrará, en la sede de la Diputación en la plaza Eduardo Chao, una charla de Pablo Carpintero, con el título 'Música, evolución e paisaxe'; el martes, la propia festividad local de la Reconquista, la Praza do Berbés acogerá demostraciones de oficios tradicionales y actividades de animación y música, que también se extenderán a otros enclaves del barrio histórico.

Del mismo modo, tanto miércoles como jueves habrá charlas, talleres y ensayos para la representación del próximo fin de semana. Además, el jueves a las 11,00 horas tendrá lugar el desfiles de escolares por el centro, en el marco de la llamada 'Reconquistiña', que acabará con una chocolatada y un concierto en Praza do Berbés.

DÍAS GRANDES

El próximo viernes 31 de marzo comenzará el fin de semana 'grande' de la Reconquista 2023. Desde ese día las calles del Casco Vello se llenarán de puestos de comida y artesanía, y se sucederá la animación callejera por todas las calles y plazas.

El sábado, además de los puestos callejeros (abiertos desde las 11,00 horas) actuarán diferentes grupos de música y baile tradicional) por todo el barrio antiguo. A las 17,30 horas, en Praza do Berbés, se hará la representación del 'asalto al carro de suministros' y a las 19,00 horas, en Porta do Sol, se escenificará la 'detención de franscicanos'.

Finalmente, el domingo, las calles del Casco Vello volverán a contar con los puestos callejeros, y saldrán las 'peixeiras' y verduleiras', además de la animación musical. A mediodía, está prevista la salida de la Milicia Honrada desde la Praza da Igrexa y, al mismo tiempo, saldrá el ejército napoleónico desde la Praza dos Ratos.

A partir de las 18,00 horas de ese domingo 2 de abril comenzará en la Porta do Sol la representación teatral de la Reconquista de Vigo, con la presencia de personajes como Aurora, Cachamuíña o el marinero Carolo, y la toma de la Puerta de la Gamboa o la expulsión de los franceses por mar.

VIGUESES DISTINGUIDOS Y MEDALLA DE LA CIUDAD

En el marco de las celebraciones de la Reconquista de Vigo, como cada año, se han otorgado los premios de Vigueses Distinguidos y Medalla de Oro de la Ciudad, en una gala que tuvo lugar el pasado jueves en el Teatro Afundación.

En esta edición, el Ayuntamiento ha otorgado dos Medallas de la Ciudad, al periodista y cronista de la ciudad, Ceferino de Blas (a título póstumo) y a Astilleros Armón.

Por otra parte, los Vigueses Distinguidos de 2023 han sido la catedrática de Inmunología de la UVigo, África González; Martín de la Puente, tenista en silla de ruedas; María Castro y Mariana Carballal, actrices; el entrenador y seleccionador de baloncesto femenino, Miguel Méndez; la científica Ana Ulla; el vicevaledor do Cidadán, Antón Vidal; los colegios Mestres Goldar, Ramón y Cajal y Nosa Señora da Esperanza, que cumplen 50 o más años; el Racing de Castrelos Club de Fútbol, por su centenario; el Club Deportivo Valladares, por su centenario; al entrenador de boxeo, Paco Amoedo (a propuesta de Marea de Vigo); y la medio maratón Vig-Bay (a propuesta del PP).