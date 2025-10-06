Vigo Contra el Cáncer celebrará su última carrera el 19 de octubre, con inscripciones abiertas hasta el día 13

VIGO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XII carrera Vigo Contra el Cáncer se llevará a cabo el domingo 19 de octubre a partir de las 09.45 horas en la ciudad olívica, por lo que los interesados en participar en esta iniciativa benéfica podrán inscribirse hasta el próximo domingo, día 13 de octubre.

Este año será la última oportunidad para asistir a este evento, que no volverá a repetirse en 2026. Como en anteriores ediciones, la carrera contará con dos modalidades: 5 kilómetros -no competitiva, se puede hacer andando- y 10 kilómetros, una prueba cronometrada y con premios.

Así, las personas que deseen participar en esta cita pueden formular su inscripción de dos maneras: de forma 'online', en la página de la Asociación ('www.vigocontraelcancer.com'), o de manera presencial, en la planta de deportes de El Corte Inglés.

Todos aquellos inscritos en las modalidades de 5 y 10km recibirán, con su dorsal, una camiseta conmemorativa de esta edición, 'A Derradeira'. El diseño de la camiseta corre a cargo de César Pérez Otero y se dará a conocer en los próximos días.

También se ha habilitado un 'Dorsal 0', es decir, un dorsal solidario para aquellas personas que, no pudiendo asistir a la carrera, deseen igualmente colaborar con la causa. Las inscripciones realizadas como 'Dorsal 0' no incluyen camiseta conmemorativa ni participación en la prueba.

Casi 2.000 personas han cumplimentado ya el formulario de inscripción y estarán el día 19 en el evento, con el objetivo de rozar los 5.000 deportistas como en ediciones anteriores.

En cuanto al recorrido, la salida será desde la Avenida de Castelao de Vigo. Concretamente, desde la zona de La Explanada, donde se celebran habitualmente las Fiestas de Coia.

Como cada año, se llevará a cabo también una prueba adaptada; la salida de la misma tendrá lugar a las 09.45 horas. Después se establecerán dos salidas más, primero los corredores de 10km a las 10.00 horas, y después los de 5km a las 10.45 horas.

La Asociación Vigo Contra el Cáncer, fundada el pasado 2013 a raíz de su primera carrera, acumula hasta la fecha un total de 280.122,88 euros donados a investigación contra el cáncer. El objetivo en esta despedida es decir adiós alcanzando cifra de los 300.000 euros donados.