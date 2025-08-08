Vigo impone medidas por la caída de reservas hídricas, con Eiras al 79%: Duchas de playas cerradas y prohibido baldear

VIGO 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado medidas ante la caída de las reservas hídricas en los embalses que abastecen la ciudad, con Eiras al 79% y Zamáns al 78,5%.

En un audio difundido a los medios de comunicación, el regidor ha destacado que "no hay riesgo de desabastecimiento" en la actualidad, si bien Eiras está diez puntos porcentuales por debajo de los niveles del año pasado y Zamáns, cinco.

Pese a que estas reservas no significan la necesidad de implementar estado de alerta, el Ayuntamiento ha decidido tomar una serie de medidas, según ha explicado el alcalde.

Por ejemplo, se han paralizado y prohibido los baldeos y se han reducido al "mínimo necesario" los riesgos. Además, se cerrarán las duchas de las playas y se prohibirá el lavado de coches fuera de los establecimientos autorizados.

También se prohíbe el llenado de piscinas en la ciudad y, entre otras medidas, se cerrarán las fuentes ornamentales que no utilicen circuitos cerrados.

Caballero ha pedido a los ciudadanos "responsabilidad" a la hora de usar agua, cerrando los grifos cuando sea posible y optando por las duchas y no por baños.

Además, ha pedido al resto de localidades que utilizan el agua de Eiras que tomen medidas similares y ha insistido en la necesidad de crear un nuevo embalse aguas arriba de Eiras para acumular más agua.