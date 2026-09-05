Vigo suministrará agua a Baiona desde el lunes para atender a su petición ante problemas de abastecimiento

Archivo - Embalse de Eiras entre Fornelos de Montes y Ponte Caldelas, a 8 de julio de 2026, en Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

VIGO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vigo ha comunicado que atenderá una petición realizada este sábado por el de Baiona, que ha solicitado, a través de su empresa concesionaria, la necesidad de suministro de agua a partir del lunes "debido a las dificultades de abastecimiento a sus vecinos". No obstante, el consistorio vigués ha arremetido contra la Xunta por su "inacción absoluta".

"Vigo está preparado para facilitar agua al ayuntamiento vecino, ¿pero qué soluciones aporta la Xunta de Galicia? ¿Dónde está la Administración que tiene que resolver el problema? ¿Dónde está su conselleira? Tiene que dimitir de forma inmediata porque, si no fuera por Vigo, Baiona quedaría sin agua a partir del lunes", ha criticado en un comunicado.

Hace dos semanas, el alcalde olívico, Abel Caballero (PSOE), transmitió en una reunión al de Baiona, Jesús Vázquez Almuíña (PP), su compromiso de solucionar el problema del ayuntamiento miñorano. Por ello, accedió a que Vigo enviaría agua procedente del sistema del embalse de Eiras, que en este momento "atraviesa también una situación delicada", ha remarcado el ente local.

A través del bombeo de Macal, el agua se bombeará de Eiras a Zamáns, que a partir de esta fecha bombeará al 100% (76 litros por segundo) para poder facilitar el agua a Baiona a través de Nigrán. De este modo, la presa de Zamáns abastecerá "en exclusiva" a Nigrán y Baiona para poder dar una solución inmediata a los problemas de abastecimiento.

Según ha recordado el Ayuntamiento, Vigo ya abasteció a Baiona en 2011 por un periodo de casi tres meses y, en marzo de 2019, también le facilitó agua por una avería. Además, el año pasado, Abel Caballero comprometió el abastecimiento, que finalmente no fue necesario por la llegada de precipitaciones.

CRITICA QUE LA XUNTA "SIGUE SIN QUERER ENTENDER"

Ante esta situación y el nivel del embalse de Eiras --"el más bajo de su historia", según el ente local--, considera que la Xunta de Galicia "sigue sin querer entender". Por ello, ha insistido en su petición de construir una nueva presa en Oitavén, lo que en las últimas semanas provocó un cruce de acusaciones con Ángeles Vázquez.

"Es necesaria una nueva presa aguas arriba de Oitavén que permita aumentar la capacidad de reserva y garantizar el suministro tanto a la ciudad como los municipios que dependen directa o indirectamente de esta infraestructura. Vigo arreglando el problema de Baiona y la Xunta en la playa", ha concluido.